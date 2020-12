Nejlepší vánoční playlisty na Spotify

Pokud patříte mezi ty, kteří si užívají vánoční skladby, jistě uvítáte možnost prakticky nekonečného poslechu přislušných playlistů na Spotify. V dnešním článku vám přineseme hned několik tipů, ze kterých si vybere určitě každý.

Hezky česky

Neumíte si představit ty pravé Vánoce bez tradičních českých koled? Pak by ve vaší knihovně na Spotify neměl chybět playlist s jednoduchým názvem Koledy. Seznam skladeb má stopáž o délce necelých dvou hodin, a najdete na něm tradiční české koledy v podání pěveckých sborů, hudebních skupin, orchestrů i jednotlivých interpretů.

Pro milovníky klasiky

Dáváte raději přednost klasické hudbě? I v tomto případě si na Spotify přijdete na své. Do své knihovny si můžete přidat playlist s názvem Christmas Classical Music, ve kterém kromě hrstky tradičních koled téměř z celého světa najdete skladby od světoznámých hudebních skladatelů. Milovníky klasické hudby jistě potěší také playlisty My Classical Christmas Music Mix nebo Classical for Christmas.

Pop

Vánoční skladby najdeme také v repertoáru spousty interpretů pop music, ať už je to kapela Wham nebo třeba zpěvačka Mariah Carey. Pokud dáváte přednost zahraničnímu vánočnímu popu, doporučujeme vaší pozornosti playlisty Christmas Hits, Christmas Songs – Holiday Music 2020 nebo třeba téměř osmihodinový Christmas Pop.

Instrumentální

Dáváte před zpěvem raději přednost instrumentálnímu podání – ať už se jedná o klasické vánoční skladby, nebo jejich populární zpracování? Také v tomto případě má pro vás Spotify zajímavé seznamy skladeb – v podání jednotlivých nástrojů, jako je třeba klavír, kytara nebo housle, ale také v podání orchestrů či hudebních kapel. Milovníci kytarové muziky jistě uvítají téměř čtyřiadvacetihodinový playlist s názvem Acoustic Christmas Guitar, a ti, kteří by akustickými skladbami chtěli doprovodit svůj vlastní zpěv, si do knihovny mohou přidat playlist Acoustic Christmas Karaoke. Příznivce klavírních tónů potěší Christmas Peaceful Piano, pro milovníky orchestrálního zpracování má Spotify nachystaný playlist s názvem Orchestral Christmas Music.