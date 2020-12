Seriál Servant z TV+ se sice ještě nedočkal ani startu druhé série, už však byla oznámena třetí

Zaměříme-li se na jablečnou videostreamovací službu Apple TV+, musíme uznat, že v současné době opravdu za moc nestojí. Nabídka je extrémně chudá a vyčnívá jen pár seriálů. Jedním z nich je ale rozhodně Servant, který se právem řadí mezi špičku seriálové nabídky Apple TV+. Jak fanoušci zřejmě moc dobře vědí, 15. ledna příštího roku bude k dispozici druhá série. Před samotným vypuštěním dalších 10 epizod mají ale tvůrci pro diváky překvapení. Byla totiž ohlášena třetí série.

Příběh vypráví o Leanne, která je najata manžely Dorothy a Sean Turnerovi. Úkol Leanne v jejich domě je jasný. Musí se postarat o dítě. Zvláštní je, že ono dítě je vlastně panenka. Seriál byl vyzdvihován díky skvělé atmosféře, scénáři a především rozumné délce jednotlivých epizod, která se pohybuje mezi 30 a 35 minutami. Pokud jde o druhou sérii, ta se dle zveřejněný střípků má točit více okolo Leanne. Děj budeme znát již brzy. V pátek 15. ledna bude zveřejněna 1. epizoda, přičemž Apple pak bude uvolňovat další vždy v pátek. Podíváme-li se na třetí sérii, Apple neuvádí, o co v ní konkrétně půjde. Nicméně třeba budeme moudřejší po zhlédnutí poslední epizody druhé série. Příští měsíc dorazí také druhá série seriálu For All Mankind. Viděli jste některý z těchto jablečných počinů?