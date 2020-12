Majitelé Apple Watch si užijí hned z kraje příštího roku další exkluzivní fitness výzvu za odznáček

Pokud patříte mezi vášnivé sběratele odznáčků za aktivitu z Apple Watch, máme pro vás velmi příjemnou zprávu. Apple totiž hodlá na začátku příštího roku uspořádat svou tradiční novoroční fitness výzvu s názvem Ring in the New Year, díky které bude moci opět získat originální odznáček.

Novoroční výzvy Apple v minulých letech pořádal pravidelně. V roce 2019 jsme se sice dočkali pauzy, letos však opět tradici opět obnovil. Ani v roce 2021 pak nehodlá výzvu vynechat, jelikož jí už má naplánovanou stejně jako v loňském roce na období od 7. do 31. ledna. K jejímu splnění bude stačit po sedm dní v kuse uzavřít všechny kroužky aktivity – tedy kroužek stání, cvičení a pohybového cíle. Nejedná se tedy o nic extrémně složitého, což na začátek roku určitě potěší. Ostatně, výzva má i podle Applu za cíl spíš zpropagovat hodinky a jejich fitness aktivity, nežli uživatele donutit k nějakým větším výkonům.

Odměnou za splnění výzvy nebude jako již tradičně jen pouhý odznáček, ale i originální samolepky využitelné v iMessage a FaceTime. Těch by mělo být celkem pět, přičemž jedna z nich bude znázorňovat odznáček z Watch, druhá jakousi cvičící koblihu a zbylé tři pak jednotlivé kroužky aktivity. Ve všech případech pak budou tyto samolepky animované. Tak co, stojí vám tyto odměny za trochu aktivního životního stylu?