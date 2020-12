První dojmy běžných jablíčkářů z AirPods Max: Prémiové provedení i diskutabilní zvuk

Včera začal Apple bez větších ovací prodávat svá nedávno představená sluchátka AirPods Max, který se dle něj mají pyšnit prémiovým zvukem i funkcemi. Tyto vlastnosti sice potvrdily i první recenze, avšak jak to u nich bývá, ty nemusí být vzhledem k vazbám těchto médií na Applu vždy tak úplně korektní. Přesně to se ostatně částečně ukazuje i nyní v prvních dojmech běžných jablíčkářů ze sluchátek, jelikož ty pozitivně ve všech směrech nevyznívají.

Zatímco v případě zpracování se prakticky všichni majitelé AirPods Max na Twitteru i v diskuzních fórech po celém světě shodují na tom, že je na nejvyšší možné úrovni a díky použití oceli v kombinaci s hliníkem působí prémiově, zvuk sluchátek se ne každému zamlouvá. Jasně, někteří jablíčkáři jsou z něj u vytržení, jiní jsou však naopak přesvědčeni o tom, že například Sony WH-1000XM3 znějí v některých prvcích lépe. Poměrně zajímavé je pak i to, že mají AirPods Max na Sony ztrácet třeba i v maximální hlasitosti.

Fotogalerie AirPods Max - 25 AirPods Max - 24 AirPods Max - 23 AirPods Max - 22 +22 Fotek AirPods Max - 21 AirPods Max - 20 AirPods Max - 19 AirPods Max - 18 AirPods Max - 17 AirPods Max - 16 AirPods Max - 15 AirPods Max - 14 AirPods Max - 13 AirPods Max - 12 AirPods Max - 11 AirPods Max - 10 AirPods Max - 9 AirPods Max - 8 AirPods Max - 7 AirPods Max - 6 AirPods Max - 5 AirPods Max - 4 AirPods Max - 3 AirPods Max - 2 AirPods Max - 1 Vstoupit do galerie

Co se týče pohodlnosti sluchátek, i v té se nemohou uživatelé tak úplně shodnout. Zatímco některým hmotnost AirPods Max vyhovuje, jiní ji kritizují a poukazují na to, že prakticky není možné na ně při nasazení zapomenout, což však u plastových modelů problém není. Ty ale samozřejmě zase nepůsobí tak prémiovým dojmem. Kritice se nevyhnulo ani chytré pouzdro, které Apple ke sluchátkům přibaluje. To je dle jablíčkářů naprosto hrozné a k ničemu. Jeden z nich dokonce na svůj Twitter napsal to, že z něj má pocit, jako by na něj vývojový tým Applu při tvorbě sluchátek úplně zapomněl a pak jej nechal narychlo navrhnout uklízeče jejich kanceláří.

V jedné věci však sluchátka skutečně vynikají. Jedná se konkrétně o aktivní potlačení okolního hluku, které je podle prakticky všech jejich majitelů na neuvěřitelné úrovni, díky čemuž strká veškerou konkurenci hravě do kapsy. Pokud je tedy právě ANC pro člověka jednou z nejdůležitějších funkcí u sluchátek, z jeho kvality u AirPods Max bude naprosto nadšený.