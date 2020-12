Prezident Qualcommu: Apple díky M1 posunul celé počítačové odvětví vpřed

Vztahy mezi Applem a společností Qualcomm, byť v současnosti známou zejména jako výrobce 5G modulů pro iPhony 12, nebyly nikdy zrovna na vysoké úrovni. Navzdory historii plné sporů mezi oběma firmami však nyní vystoupil prezident Qualcommu Cristiano Amon s prohlášením, v němž na Apple snášel samou chválu. Co za tím stojí? Nic jiného, než čip M1, s nímž Apple letos na podzim přišel a bez nadsázky oslnil davy.

M1, kombinující strhující výkon a efektivitu v jednom, sbírá pozitivní reakce od majitelů nových Maců, odborných recenzentů, benchmarkerů a dokonce i od dalších firem z technologické branže. Důkazem toho jsou právě nedávné Amonovy výroky v nově vydaném rozhovoru pro magazín The Verge, v nichž Apple chválil za jeho rozhodnutí začít s implementací ARM čipů do notebooků a počítačů. „Nám to oznámení udělalo obrovskou radost. V podstatě potvrdilo naší prognózu, tedy že to budou právě uživatelé smartphonů, kdo bude definovat požitek z PC zařízení,“ řekl prezident Qualcommu ve zmíněném rozhovoru.

Navíc podle něj Apple díky M1 posunul vpřed celé odvětví. „Tenhle nebo ten předchozí týden oznámilo i Adobe, že řada jeho aplikací bude ARM nativní. S kompatibilitou aplikací se pak pojí i zvýšení výkonu,“ zmínil dále Amon. Zdá se tedy, že vyvinutí čipu M1 se Applu nejenže vyplatilo snad na všech frontách, ale ještě se z giganta z Cupertina stal trendsetter v dalším sektoru technologií.