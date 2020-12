Podporu Maců s M1 už dostalo i Adobe Lightroom

Když společnost Apple představila minulý měsíc své nové počítače s procesory M1, začali vývojáři aplikací přizpůsobovat svůj software novým jablečným strojům. Mezi společnosti, které k těmto krokům přistoupily mezi prvními, byla i firma Adobe. Ta již v listopadu přislíbila, že co nejdříve vydá novou verzi svého softwaru Lightroom s podporou pro Macy s procesory Apple Silicon, a tento týden svůj slib splnila. Program pro úpravu fotografií Adobe Lightroom ve verzi 4.1 mohou uživatelé stahovat v App Storu.

Fotogalerie Adobe Lightroom 1 Adobe Lightroom 2 Adobe Lightroom 3 Adobe Lightroom 4 +2 Fotek Adobe Lightroom 5 Vstoupit do galerie

Software Adobe Lightroom 4.1 s nativní podporou nejnovějších Maců umožňuje jejich majitelům naplno využít všech předností, které tento hardware nabízí. Craig Federighi v rámci letošní listopadové Keynote s podtitulem One More Thing mimo jiné oznámil, že právě Adobe Lightroom by měla být první aplikací od společnosti Adobe, která nabídne nativní podporu pro nové jablečné procesory. Další verze softwaru od Adobe s podporou Maců s M1 by měly být vydány v průběhu první poloviny příštího roku. Program Adobe Lightroom je v Mac App Storu ke stažení zdarma s možností bezplatného vyzkoušení po dobu sedmi dní. Po uplynutí této bezplatné lhůty dostane uživatel na výběr z několika variant plánů Adobe předplatného. Předplatné Adobe Lightroom začíná na 309 korunách měsíčně. Společnost Apple v letošním roce osadila procesory M1 nový MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini, další modely budou následovat v průběhu příštích měsíců a let.