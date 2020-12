7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (16. 12. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Aplikace Design & Flyer Creator Pro potěší především nenáročné grafiky a tvůrce. S pomocí tohoto programu totiž můžete v okamžiku vytvářet ty nejrůznější plakáty, pozvánky, loga, vizitky a řadu dalších. Nástroj samozřejmě nabízí různé šablony pro usnadnění celé práce.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

V dnešní době se neustále vzrůstající popularitě těší takzvaná rozšířená realita, se kterou pracuje i velice oblíbená hra AR-kid: Space. Tento titul vás doslova vezme na nezapomenutelné dobrodružství, kdy se sami „na vlastní kůži“ vydáte do vesmíru. Aplikace primárně cílí na děti.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za vášnivého milovníka RPG her, tak by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět titul To the Moon. Tato hra vás vtáhne do úžasného příběhu, kdy dva doktoři cestují zpět v čase skrze vzpomínky umírajícího muže, kdy se snaží naplnit jeho poslední přání.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Další velice zábavnou a zajímavou hrou, která taktéž využívá rozšířenou realitu, je Cosmic Frontline AR. V tomto titulu se podíváte do takzvaných kosmických válek, kdy budete kolonizovat nové a nové planety a bojovat s řadou těch nejrůznějších nepřátel.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaké alternativní řešení k nativní aplikaci Kalendář, tak byste se měli přinejmenším podívat na program Week Calendar Pro. Tento nástroj se pyšní vcelku zajímavým rozpoložením, díky čemuž vidíte na celý nadcházející týden najednou a nepřehlédnete tak jedinou událost.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Fonts: Install New Fonts vám umožní si do vašeho iPhonu či iPadu nainstalovat nová písma. Tato písma konkrétně bere ze služby Google Fonts a umožní vám je používat například v programech jako Word, Excel, PowerPoint, Numbers, Keynote, Pages a podobně.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Vánoce i konec roku se nezadržitelně blíží. Během oslav Nového roku je běžné pouštět nejrůznější petardy, rachejtle a ohňostroje. Pokud byste si přesně tohle chtěli dopřát již nyní, tak by vám neměla uniknout dnešní akce na aplikaci Fireworks Pro – Best Fireworks, s jejíž pomocí si můžete dopřát vlastní ohňostroj přímo na obrazovce vašeho zařízení.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)