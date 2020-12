Apple právě vydal OS 14.3 pro HomePody

Po včerejším vydání iOS 14.3, iPadOS 14.3, tvOS 14.3, wathOS 7.2 a macOS 11.1 jsme se před malou chvílí dočkali i vydání OS pro HomePod. Ten nese označení 14.3, je určený jak pro klasický HomePod, tak HomePod mini a do zařízení by se měl nainstalovat jako již tradičně automaticky. Co konkrétně na HomePod dorazilo nového?

Podle poznámek Applu vydaným k aktualizaci systému obsahuje OS 14.3, který mimochodem vychází jako již tradičně z iOS, „jen“ obecná vylepšení výkonu, stability a bezpečnosti. Instalace se tedy není třeba jakkoliv obávat, jelikož by funkčnost reproduktoru neměla jakkoliv ovlivnit.