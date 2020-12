Alza otevřela první Apple Shop mimo Prahu

Alza.cz otevřela v těchto dnech ve své plzeňské pobočce první Apple Shop mimo hlavní město. Na 70 m2 vystavuje kompletní portfolio nejnovějších produktů této značky dostupných v České republice. S výběrem a vyzkoušením pomohou proškolení zaměstnanci amerického výrobce.

Otevřením prvního Apple Shopu mimo Prahu potvrzuje největší český e-shop svou pozici klíčového prodejce produktů této značky v Česku. V rámci plzeňského showroomu mají zákazníci možnost seznámit se s kompletní nabídkou portfolia výrobků Apple dostupných na českém trhu. Na ploše 70 m2 mohou vyzkoušet 47 typů produktů od nejnovějších telefonů iPhone, přes MacBooky, Apple Watch až po originální příslušenství a poradit se o nich s odborníky firmy Apple. Většinu výrobků je možné zakoupit přímo na místě ze skladové zásoby prodejny.

„Jsme rádi, že se nám podařilo přinést špičkový zákaznický servis, jaký koncept Apple Shop nabízí, do další pobočky. Jako první v Česku jsme takto úzkou spolupráci se značkou Apple představili v našem showroomu v Holešovicích a nyní ji jako první rozšiřujeme i mimo hlavní město,“ uvádí Miroslav Kövary, ředitel prodejní sítě Alza.cz. „Osobně mě velice těší, že se tak stalo právě v Plzni, kde jsme jako první v zemích střední a východní Evropy představili rozšířenou prezentaci výrobků této značky v programu White Plus,“ doplnil Kövary. E-shop zároveň rozšířil prezentaci ekosystému Apple na svých pobočkách ve Zlíně, Liberci, Českých Budějovicích, v Praze na Anděl a v Dejvicích, které jsou nově také zařazeny do programu White Plus.

Alza.cz patří mezi autorizované retailové partnery, kteří mohou v České republice produkty Apple prodávat. Pro spolupráci používá tzv. koncept „shop-in-shop“, kdy mají výrobky dané značky vyhrazený speciální prostor v rámci konkrétní prodejny. Společnost Apple tak má větší kontrolu nad prodejním procesem a způsobem prezentace svých produktů. Zkušenost z nákupu se v nich i díky obsluze proškolenými zaměstnanci americké firmy ještě více přibližuje zážitku ze značkových obchodů, které fungují v zahraničí. Alza.cz se stala vůbec prvním partnerem provozujícím Apple Shop v zemích střední a východní Evropy již v červnu 2014.

