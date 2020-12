O AirPods Max příliš velký zájem nebude, shodují se dodavatelé s Applem

Nově představená bezdrátová sluchátka AirPods Max, které Apple poněkud překvapivě představil minulý týden, jsou na několik měsíců vyprodaná. Alespoň to tvrdí web společnosti Apple a informace o dodání, které se zobrazí pokud si chcete nějaký model objednat. Těší se bezdrátová sluchátka za více než 16 tisíc korun skutečně tak obrovskému zájmu ze strany uživatelů, nebo jich Apple jednoduše nevyrábí tolik, čímž se prodlužuje doba dodání? Informace od dodavatelů naznačují, že by se mohlo jednat o druhou možnost.

Na webu se objevily informace, které by měly pocházet od některých z dodavatelů, kteří se na výrobě AirPods Max podílí. Dle všeho jak Apple, tak dodavatelé a subdodavatelé neočekávají nikterak enormní zájem o nová sluchátka do zejména v vzhledem k tomu, že jde o velice specifický a úzce zacílený produkt. Většímu zájmu pak s největší pravděpodobností nepomůže ani cena, která je poměrně vysoká.

Podle informací o dostupnosti na webu Applu to vypadá, že jsou v současné době sluchátka na více než 3 měsíce vyprodaná. To však nemusí nezbytně nutně znamenat obrovský zájem, ale spíše omezené výrobní kapacity. Vzhledem k tomu, že z hlediska prodejnosti půjde o poměrně maloobjemový produkt Apple pravděpodobně nevyčlenil příliš veliké výrobní kapacity které by dokázaly pokrýt počáteční vyšší míru zájmu.

Informace od dodavatelů dále naznačují, že to bude mít Apple poměrně těžké i vzhledem k tomu, že konkurující sluchátka od Sony, Bose či JBL se prodávají za výrazně nižší ceny, než AirPods Max. To, v souvislosti s podstatně menším trhem pak znamená, že rozhodně nepůjde o tak rozšířený produkt, jako jsou jiná sluchátka z produktové řady AirPods. První skutečné recenze novinky by se měly objevit již tento týden. Po jejich zveřejnění nakonec uvidíme, do jakého segmentu tento model skutečně cílí a co je jeho konkurencí.