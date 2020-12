Práce z domova aneb fenomén dnešní doby. Jak se na ni připravit?

Dnešní doba se neustále mění a na trh přicházejí stále modernější technologie. Stačí se jen podívat do našich kapes, ve kterých v drtivé většině případů dřímá chytrý telefon a doma či v batohu máme počítač. V mnoha případech si ani neuvědomujeme, jakou sílu nám tyto produkty dávají a jak je můžeme velice snadno použít k posunutí naší produktivity, pro práci a podobně. A přesně na tohle se dneska zaměříme – jak efektivně na práci z domova.

Rozsáhlé možnosti dnešní doby

Jak jsem již nakousl v samotném úvodu, dnešní doba nám přináší řadu parádních možností. Vlivem právě probíhající globální pandemie navíc spousta zaměstnavatelů přešla na takzvaný home office neboli práci z domova. Díky tomu se značně sníží osobní kontakt mezi lidmi a zpomalí se tak šíření viru. Takto pracovat může navíc prakticky každý. Stačí vám jen stabilní internetové připojení a dostatečně výkonný počítač nebo laptop, který si bez problémů poradí s danou prací.

Bez správného zařízení to nepůjde

Mac je skvělou volbou.

Nyní se opět odrazíme od jedné věty z předcházejícího odstavce – bez správné zařízení se zkrátka neobejdeme. V tomto směru se velké oblibě těší právě jablečné počítače a tablety, na které se řada jablíčkářů dennodenně spoléhá a nedokáží si bez těchto kousků představit svou práci. Macy svému uživateli nabízí nejen vytříbený design, ale také excelentní výdrž baterie a skvělý výkon v kombinaci s jednoduchým operačním systémem macOS.

Apple se nám navíc letos pochlubil s projektem Apple Silicon. Konkrétně se jedná o přechod od procesorů Intel na vlastní řešení, které v minulém měsíci dorazilo do MacBooku Air, 13″ MacBooku Pro a Macu mini. Tyto Macy nabízí až dechberoucí výkon, který ocení prakticky každý, kdo na jablečném počítači potřebuje například pracovat s videem, grafikou a podobně. Samozřejmě největší otazníky se točily kolem samotných aplikací, kdy spousta kritiků zastávala názor, že na těchto nových kouscích nebude možné s ničím pracovat. Naštěstí ale včas reagovali samotní vývojáři, kteří své aplikace připravili i pro novou platformu, a zároveň má jablíčkář možnost použít řešení Rosetta 2, jež překládá aplikace napsané pro Mac s Intelem tak, aby byly spustitelné i na čipech M1.

Plánování aneb klíč k produktivitě

Základním klíčem k úspěchu je bezesporu určité plánování. Bez něj se totiž mohou úkoly vcelku rychle nahromadit, kvůli čemuž se v samotné práci vcelku rychle ztratíte. Naštěstí si s tímto problémem dokáže poradit prachobyčejný diář, nebo můžete sáhnout po nějaké modernější variantě v podobě aplikace. Na App Storu se nachází řada parádních programů pro správu seznamů s úkoly, kalendář, agendu a podobně. Samozřejmě si stále dokážete poradit i s nativními aplikacemi od Applu. Poměrně komplexní řešení poté představuje nástroj Firetask Pro – Task Manager. Ten mimo jiné nabízí i tabulku kanban, díky čemuž máte nad všemi úkoly a projekty parádní přehled.

Správné prostředí je základ

Práce z domova s sebou bohužel nese jeden handicap. Domácí prostředí většinou není dostatečně připravené pro tuto činnost a s kanceláří se tak rovnat nemůže. Tedy alespoň ne do okamžiku, dokud si vaše pracovní místo trošičku neupravíte. Spousta lidí se přitom shoduje na několika jednoduchých bodech. Zmiňovaná pracovní deska by měla být ze všeho nejvíce čistá a bez jakýchkoliv zbytečností, které by vás mohly jakkoliv rozrušovat. Nadále je důležité tohle místo do jisté míry odlišit od domácího prostředí, čehož můžete dosáhnout například za pomocí květin či oblečení.

Zdroj: Unsplash

Samozřejmě u počítače nemusíte sedět v obleku, ale postačí, když se obléknete tak, jako kdybyste chtěli vyjet do klasické kanceláře. U práce byste poté neměli být nikterak rušeni a vaše okolí musí akceptovat, že se nyní věnujete něčemu jinému a nemůžete proto odbíhat. V tomto směru tak může přijít vhod například režim Nerušit a aplikace Be Focused, která vaši práci rozdělí do menších intervalů prokládaných přestávkami.

Fenomén současnosti

V dnešním moderním světě se prakticky každému nabízí rozsáhlé možnosti. Jak jsem již navíc zmínil výše, stále více zaměstnavatelů přechází či alespoň nabízí možnost home officu. Na trhu práce se také objevuje stále více atraktivních nabídek na práci z domu v těch nejrůznějších odvětvích, přičemž už záleží jen na vás, co byste zrovna preferovali a zdali hledáte plný úvazek, možnost brigády, nebo práci na živnost. V souvislosti s tímto tématem platí jedno známé pořekadlo: „Jaké si to uděláš, takové to máš.“ Je totiž už na každém z nás, zdali se na možnosti dnešní doby adaptujeme a dokážeme je naplno využít, nebo se jim raději vyhneme. Dveře má otevřené každý.