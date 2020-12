Komerční sdělení: Čas od času se na našem magazínu objeví nějaká recenze či jiný článek na programy od společnosti Tenorshare. Asi není třeba připomínat fakt, že v současné době všude probíhají různé akce v rámci předvánočního Black Friday. Díky této akci tak můžete zakoupit nejen perfektní dárky, a to v podobě elektroniky, nábytku či různých programů, a to za zlomkovou cenu. Black Friday padl i na programy od Tenorshare. Nutno podotknout, že slevy jsou opravdu perfektní – získat můžete 1+1 program zcela zdarma. Vrhněme se přímo na věc.

Black Friday od Tenorshare: 1+1 zdarma a 100% šance vyhrát cenu v kole štěstí

Jak už bylo zmíněno výše, tak recenzí na aplikace od Tenorshare se na našem magazínu objevilo hned několik. Abychom vás uvedli do obrazu, tak Tenorshare nabízí hned několik perfektních programů, které se mohou hodit v každodenním životě. Mezi nejznámější aplikace patří například iCareFone, ReiBoot, anebo UltData. Osobně aplikace od Tenorshare používám již po dobu několika měsíců a musím říct, že jsem s nimi velmi spokojený.

Určitě vás zajímá, jakou akci si pro vás Tenorshare připravilo. Konkrétně se jedná o kolo štěstí, ve kterém máte 100% šanci na výhru. V rámci tohoto kola štěstí můžete získat buď kupony na několik dolarů, popřípadě kopie různých aplikací zcela zdarma. Pokud si chcete s kolem štěstí zatočit i vy, tak stačí přejít na stránky akce, a poté u kola klepnout na GO. Ihned poté zjistíte, jakou cenu jste vyhráli. Dobrou zprávou je, že si kolem štěstí můžete zatočit 2x denně, a to každý den až do 16. prosince.

Pokud vás kolo štěstí neuspokojí, tak můžete využít akce kup jeden a dostaneš druhý zdarma. V rámci této akce najdete dva programy, a to konkrétně UltFone a 4uKey, kdy ke každému z nich můžete získat program iCareFone naprosto zdarma. UltData slouží k jednoduché obnově dat, která jste nějakým způsobem ztratili z vašich iOS zařízení, popřípadě z iTunes zálohy. 4uKey poté slouží k odblokování kódového zámku vašeho iPhonu či iPadu.

To ale pořád není všechno – kromě kola štěstí a akce 1+1 můžete využít také až 70% slevy na vybrané programy. Konkrétně můžete zakoupit ve slevě následující programy:

Tenorshare 4uKey za $45.95

Tenorshare iCareFone for WhatsApp transfer za $59.95

Tenorshare 4MeKey za $59.95

Tenorshare UltData for iOS za $59.95

Tenorshare ReiBoot za $49.95

Tenorshare 4uKey for Android za $39.95

Tenorshare 4DDiG – Windows Data Recovery za $49.95

Tenorshare 4DDiG – Mac Data Recovery za $59.95

Tenorshare UltData for Android za $39.95

Na stránky akce Black Friday od Tenorshare se přesunete pomocí tohoto odkazu