5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (10. 12. 2020)

Jestliže hledáte nějaký praktický nástroj, který by vás dokázal posunout vpřed a zvýšil vaši produktivitu, tak byste se přinejmenším měli podívat na Firetask Pro – Task Manager. Tento program vám umožní si zapisovat jednotlivé úkoly a projekty, díky čemuž nad nimi budete mít parádní přehled. Zároveň si jednotlivé úlohy můžete i kategorizovat a nastavovat jim prioritu, přičemž rozhodně nesmíme zapomenout na přítomnost tabulky kanban a kalendáře.

Původní cena: 899 Kč (679 Kč)

Hra Unforeseen Incidents vás dokáže parádně vtáhnout přímo do děje. Tento titul se pyšní parádním a tajuplným příběhem, kdy se sami ocitnete v kůži vyšetřovatele, před kterým leží obrovská záhada, na kterou poukázala umírající žena. Vaším úkolem tedy bude vyslýchat lidi a odhalit hrůzostrašnou pravdu, která by dokázala zastavit přicházející zlo.

Původní cena: 449 Kč (329 Kč)

Aplikace Graphing Calculator 3D cílí především na studenty matematiky a její milovníky, kterým se hodí nějaká ta pomůcka pro nejrůznější výpočty. Dalo by se totiž říci, že se jedná o chytrý kalkulátor, jenž si mimo počítání poradí i s komplexnějšími úlohami jako vykreslování 2D/3D grafů a podobně.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Pravděpodobně každý z vás se už několikrát setkal se situací, kdy jste neustále kopírovali a vkládali například text či obrázky, ale najednou jste s úplně ztratili v tom, co máte zrovna uložené ve schránce. S tím si jednoduše poradí aplikace Clipboard History, která běží na pozadí a uchovává jednotlivé záznamy, díky čemuž si je následně můžete prohlédnout a případně se k nim vracet.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jestliže se řadíte mezi milovníka série Pán prstenů, zbystřete. V takovém případě by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět titul Middle-earth: Shadow of Mordor, ve kterém se zhostíte role hraničáře Taliona, který bohužel padne v boji s orky a Sauronovými přisluhovači. Problém je ale v tom, že vás samotná smrt zapudila. Přesně proto se vrátíte zpět do světa živých, obohaceni o ducha mocného kováře, a vydáte se do Mordoru zhatit plány samotného Saurona.

Původní cena: 19,99 € (4,99 €)