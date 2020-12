Vytvořte si vlastní PF 2021 rychle a snadně online

Komerční sdělení: Ačkoliv se nám to v současné situaci ani nemusí zdát, pomalým tempem se blíží čas vánočních svátků a konec roku. Současně je zvykem našim blízkým, přátelům, kolegům či obchodním partnerům připomenout, že na ně neustále myslíte a přejete jim jen to nejlepší ke vstupu do nového roku. A přesně pro takový případ pro vás máme parádní tip. Na Saywebpage si můžete vytvořit své vlastní PF 2021 na přání online.

Vyberte si šablonu

Samotná webová aplikace vám po přihlášení nejprve nabídne několik parádně zpracovaných, tématických šablon. Stačí si tedy jednoduše vybrat vašeho favorita a můžete pokračovat. Pokud si u výběru nejste jistí, můžete si zobrazit i jednotlivé náhledy a posléze se rozhodnout.

Vložte rodinnou fotografii

Abyste docílili co možná nejlepšího PF přání, tak se samozřejmě neobejdete bez rodinné fotografie. Tímto svým nejbližším ukážete, že na ně myslíte spolu s celou rodinou, čímž jim bezesporu vykouzlíte úsměv na tváři.

Tvorba samotného přání

Po vybrání té nejvhodnější šablony a volby fotografií se již můžete přesunout na tvorbu samotného přání. To si můžete přizpůsobit prakticky k obrazu svému, kdy vám stačí upravit text do požadované podoby. Pro obchodní partnery volte formálnější text, zatímco ty nejbližší obdarujte osobnějším přáním.

