Nový watchOS 7.2 přinese přepracované EKG, zřejmě bude přesnější

Apple nepracuje dle všeho jen na budoucích zdravotních funkcí pro své produkty, ale věnuje se i produktům stávajícím. Vyplývá to alespoň z oficiální dokumentace k finálním betám iOS 14.3 a watchOS 7.2, které obsahují zmínky o nasazení nové verze algoritmu pro měření EKG u Apple Watch Series 4, 5 a 6.

Ačkoliv Apple v dokumentaci přímo neuvádí, že se uživatelé díky nasazení nové verze algoritmu EKG dočkají vylepšení této funkce, s ohledem na to, že podobné upgrady Apple dělá jen zřídkakdy se dá obecně očekávat, že tomu tak přeci jen bude – byť velmi pravděpodobně jen ve velmi malé míře. Díky novému algoritmu by mohlo být pro hodinky například o něco snadnější rozeznat fibrilaci síní či obecně vše, co již zvládají nyní. Na potvrzení těchto informací si nicméně budeme muset ještě chvíli počkat.

EKG u Apple Watch spatřilo světlo světa už v roce 2018 coby součást digitální korunky modelu Series 4. O dva roky později pak Apple hodinky naučil ještě měřit okysličení krve, které však zvládá jen řada Series 6 díky přepracování spodních senzorů pro monitoring zdravotních funkcí. Od první generace pak umí Apple Watch i měřit tepovou frekvenci, což je však vlastnost, kterou se chlubí i kdejaký fitness náramek a tudíž jí nelze označit za jakkoliv zázračnou.