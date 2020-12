Klubová sekce eos – seznamte se s online platformou pro správu (nejen) sportovního klubu

Tisková zpráva: Pokud řídíte sportovní klub nebo jakoukoli jinou organizaci, zbystřete. Díky klubové sekci eos club zone teď totiž můžete ušetřit hodiny času. Tato online platforma už 10 let pomáhá českým a slovenským sportovním klubům a dalším organizacím s kompletní správou jejich agendy. Cílem a vizí platformy od společnosti eos media je dostat správu vašeho klubu pod jednu digitální střechu, abyste už nikdy nemuseli řešit komunikaci na Facebooku, po e-mailu nebo telefonu a sdílet si Google tabulky pro evidenci členské základny, plateb a dalších dat.

Zásadním faktem je, že klubová sekce eos vzešla z praxe a její praktičnost je v každodenní práci s platformou opravdu cítit. „Sami jsme s kolegy byli součásti už několika sportovních klubů, organizací nebo firem a vždycky nám vadilo, že jednu věc musíme řešit na pěti místech,“ říká Ondřej Syrový, autor projektu. „Proto jsme začali vyvíjet klubovou sekci, ve které si vedení, členové nebo jejich rodiče, vše vyřeší a všechny informace získají na jednom místě,“ dodává. Díky zkušenostem vývojářů z různých dalších oborů je navíc platforma eos velmi univerzální a využijí ji tak nejen sportovní kluby nebo fitcentra, ale i jiné organizace, asociace a komunity. Klidně i školy a školky.

Platforma nabízí jak ucelený komunikační prostor pro celý klub, tak nástroje pro pokročilou správu oddílu nebo organizace. Můžete v ní přehledně pracovat s členskou databází, ukládat si vlastní pohledy, exportovat je a snadno si tak tvořit podklady např. pro dotace. Řešit je možné i evidenci plateb a vše navíc usnadňuje automatická synchronizace s elektronickým bankovnictvím. Platforma je také dobře připravena i na sběr elektronických souhlasů od členů, v souladu s nejnovější legislativou, jako je např. GDPR. Trenérům a vedoucím týmů zase klubová sekce eos nabízí ucelený přehled o jejich svěřencích a umožňuje evidenci docházky, ze které vznikají přehledné statistiky. Spousta procesů je navíc automatizovaná a platforma celkově pomáhá klub vymanit z papírování – vše je možné řešit elektronicky.

Ačkoli je platforma plně responzivní na mobilních zařízeních, je velkým plusem vlastní mobilní aplikace, díky které mají členové všechny důležité informace v kapse. Samozřejmostí jsou automatické notifikace na nové zprávy, platby, události atp. jak do mobilní appky, tak do e-mailu – aby nikomu nic důležitého neuniklo. „Třešničkou na dortu je možnost propojení klubové sekce s webem, na kterém se pak automaticky vybraná data z platformy zobrazují a aktualizují. Jsou to tedy dvě mouchy jednou ranou. Možná i více much, když si uvědomím, kolik dalšího už toho klubová sekce umí,“ dodává David Petráž, další člen týmu eos.

Vzhledem k tomu, že vývojáři dlouhodobě od uživatelů sbírají zpětnou vazbu a platformu neustále dál rozvíjejí, propracovanější nástroj pro správu vašeho klubu nebo organizace byste hledali marně. Klubová sekce eos se navíc skvěle hodí jak pro velké celky o tisících členů, tak pro malé týmy. „Především díky automatizaci administrativních procesů je platforma schopná všem ušetřit hromady času, aby se mohli věnovat opravdu důležitým věcem,“ uzavírá Ondřej Syrový.

Klubovou sekci eos si můžete vyzkoušet na 30 dní zdarma