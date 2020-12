7 očekávaných věcí, které nakonec AirPods Max nepřinesly

Včerejší odpoledne se neslo v duchu představení poslední jablečné novinky letošního roku ve formě náhlavních sluchátek Apple AirPods Max. Vzhledem k tomu, že na ně svět čekal více než rok (takto staré jsou první přesnější úniky informací o jejich vývoji) jsme měli v posledních týdnech a měsících k dispozici nepřeberné množství nejrůznějších úniků informací od předních světových zdrojů. Zatímco spousta z nich se ve finále potvrdila, poměrně dost zajímavých novinek se zřejmě i kvůli snaze Applu dostat sluchátka na pulty obchodů co nejdříve na úkor dokončení jejich funkcí nakonec neuskutečnilo. V následujících řádcích si proto zrekapitulujeme, jaké vychytávky se u AirPods Max očekávaly, ale nakonec nedorazily.

Vyměnitelný most

Jedním z hlavních taháků sluchátek AirPods Max měla být jejich vynikající přizpůsobitelnost hlavě uživatele, které chtěl Apple docílit mimo jiné i vyměnitelným mostem. Ten měl být vyráběn v celé řadě variant a to navíc i s možností připnutí nejrůznějších dalších postrů k němu, aby díky němu byla sluchátka na hlavě co možná nejpohodlnější co nejdelší dobu. Nic takového se však bohužel nekoná, jelikož je most se sluchátky spojen napevno a je tedy minimálně uživatelsky nevyměnitelný.

Přizpůsobitelnější náušníky

Určité zklamání mohou způsobit i náušníky. Ty sice uživatelsky vyměnitelné jsou, díky čemuž si člověk může sluchátka solidně barevně upravit, avšak tím jakékoliv úpravy končí. I zde se přitom očekávalo, že bude na výběr spousta nejrůznějších náušníků z několika druhů materiálu v rozličných tvarech, která by umožnila dokonalé přizpůsobení sluchátek hlavě uživatele. Zde sice existuje určitá šance, že Apple přeci jen do budoucna přijde s novými typy náušníků a tedy i přizpůsobitelnost bude nakonec lepší, spoléhat na to však nelze.

Dotykové ovládání

Očekávání nenaplnilo ani ovládání sluchátek. Přestože naprostá většina leakerů tvrdila, že se zcela určitě dočkáme podpory dotykového ovládání přes vnější strany náušníků, jak je u konkurenčních sluchátek zvykem, Apple nakonec použil klasické fyzické ovládací prvky velmi podobné těm, které využívá u Apple Watch. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se však jedná skutečně o jakési nouzové řešení, se kterým v Applu dlouhodobě nepočítali, ale po kterém museli kvůli nezdarům s dotykovým ovládáním na patřičné úrovni sáhnout.

Automatické rozpoznání pravého a levého ucha

Další velmi příjemnou vychytávkou sluchátek měla být jejich schopnost automaticky rozpoznat levé a pravé ucho uživatele a podle toho tedy i nastavit levý a pravý kanál. To by jinými slovy znamenalo, že by bylo naprosto jedno, jak by si uživatel sluchátka nasadil, jelikož by ta vše důležité automaticky provedla za něj. Nic takového se ale nekoná – ve vnitřní straně náušníků je totiž znázorněno L pro levou stranu a R pro pravou stranu, stejně jako u naprosté většiny konkurence.

Automatická detekce krku

Kromě automatického rozpoznání levého a pravého ucha měl podle leakerů Apple pracovat i na schopnosti sluchátek rozeznat to, že visí na krku uživatele, přičemž v takovém případě se měla přepnout například do stand-by módu, aby bylo jejich používání celkově rychlejší a plynulejší. Ani této vychytávku jsme se však nakonec bohužel nedočkali, jelikož by zřejmě vyžadovala implementaci senzorů do mostu, který je však u AirPods Max řešen svým způsobem jednoduše.

Absence levnější sportovní verze

V souvislosti s náhlavními sluchátky Applu se také v uplynulých týdnech a měsících hovořilo o tom, že dorazí hned ve dvou verzích – konkrétně verzí high-endové vyrobené z hodnotných materiálů a ve verzi sportovní vyrobené z levnějších a pro sport vhodnějších materiálů. Oba modely se pak měly představit světu bok po boku. Včera jsme se však dočkali jen představení modelu jednoho, který je s ohledem na použité materiály i cenovku blíže spíše modelu high-endovému. Jeho cena totiž měla začínat na 599 dolarech, což je od 549 dolarů, za které Apple AirPods Max v USA prodává relativně blízko. Sportovní verze se pak měla prodávat za 350 dolarů.

Nepodpora bezdrátového nabíjení a USB-C

Jako zklamání a nenaplněné očekávání lze bez jakékoliv nadsázky označit i nabíjení sluchátek. Přestože se obecně předpokládalo, že se u nich Apple pochlubí podporou bezdrátového nabíjení doplněného USB-C portem, který je v Apple produktech využíván čím dál častěji, nakonec se svět dočkal jen jednoho způsobu nabíjení a to navíc poměrně nevlídného – konkrétně skrze Lightning kabel. Jeho použití je popravdě poměrně zvláštní. Už v příštím roce by se jej totiž měl začít Apple pozvolna zbavovat u iPhonů a dá se předpokládat, že ty budou následovat i zbylé iPady a Apple TV či AirPody.