Toto je 15 nejhorších vánočních hesel posledních let. Není na seznamu i to vaše?

Ačkoliv slýcháme ze všech stran již řadu let poučku, že je při vytváření přístupová hesla k účtům či přístrojům co možná nejsilnější, stále se mezi námi najdou jedinci, kteří tuto důležitou bezpečnostní zásadu nedodržují. Tušíte však, jaká hesla vyhrála cenu pro nejhorší a nejsnáze prolomitelné heslo spojená s Vánoci?

Společnost Specopssoft zveřejnila seznam nejhorších vánočních hesel roku 2020, která získala analýzou více něž 800 milionů hesel, které se podařily v uplynulých letech ukrást hackerům po celém světě, převážně však v Evropě a Severní Americe. Ukrást je však při pohledu na seznam nejpopulárnějších hesel příliš silné slovo. Lidé totiž při tvorbě svých vánočních hesel příliš kreativní nebyli a používali věci, které jsou pro tyto svátky natolik typické, že by je trefil snad každý – tedy pokud by samozřejmě věděl, že se heslo od jejich zařízení točí právě kolem Vánoc. Nejhorší patnáctku naleznete níže:

Star Angel God Elf Jesus Snow Carol Noel Santa Chocolate Gift Bells December Xmas Jolly

Pokud tedy i vy používáte na svá zařízení či ke svým účtům nějaké triviální heslo, které by mohlo být snadno uhodnuto, pro vlastní bezpečnost si jej co nejdříve změňte. Vyvarujete se tak mnoha nepříjemnostem, které by mohly jeho prolomením nastat. Pokud máte pak své vánoční heslo opravdu rádi a nechce se vám předělávat, důrazně doporučujeme jej změnit alespoň nyní na svátky, kdy to budou hackeři právě s těmito hesly zkoušet z logiky věci nejčastěji.