Navigace Waze je konečně plně integrována v Apple CarPlay

Jsou to necelé dva týdny od doby, co jsme psali o betatestu dlouho očekávané funkce navigačního softwaru Waze v rámci Apple CarPlay – integraci do tzv. dashboardu, neboli interaktivního řídícího panelu.

Integrace dashboard funkcionality bylo tím posledním, co Waze chybělo k plné integraci do Apple Car Play. Nejzásadnější změnou u této novinky je to, že použití Dashboardu umožňuje využívat i další ovládací prvky CarPlay, jako je například ovládání hlasitosti nebo zobrazování dalších informací na displeji infotainmentu. Aplikace Waze už tak v nebude fungovat výhradně jen v klasickém režimu zobrazení plné obrazovky, jako to bylo doposud.

Další novinkou je integrace funkce zobrazování navigace v jízdních pruzích, která v CarPlay verzi aplikace Waze také doposud chyběla. Nové funkce by měly být pro uživatelé dostupné již několik hodin. Pokud Waze a CarPlay používáte, doporučujeme si zkontrolovat dostupné aktualizace v případě, že by vám nové funkce nefungovaly tak, jak mají.