Asi nemusíme žádným zvláštním způsobem připomínat pandemii koronaviru. Za pár měsíců už to bude celý jeden rok, co lidstvo s onemocněním COVID-19, jež koronavir způsobuje, bojuje. Aby se předešlo dalšímu šíření onemocnění, tak většina států světa vytvořila speciální opatření – a jinak tomu samozřejmě není ani v České republice. Součástí těchto opatření je například také domácí výuka či práce v režimu home office. Pokud se doma potřebujete s někým spojit, tak můžete využít hned několik aplikací. Mezi jednu z velmi oblíbených patří Skype, který nabízí funkci pro nastavení vlastního pozadí, popřípadě pro jeho rozmazání. To se hodí v případě, že nechcete, aby účastníci hovoru viděli, co se děje za vašimi zády. Jak tuto funkci nastavit?

Jak na Macu ve Skype nastavit vlastní efekt pozadí

Jestliže doma pro video-komunikaci se třídou anebo s ostatními pracovníky využíváte na Macu aplikaci Skype a chtěli byste zjistit, jak nastavit vlastní pozadí, popřípadě jak jej nechat rozmazat, tak postupujte následovně:

Prvně se na vašem macOS zařízení do aplikace Skype přesuňte.

přesuňte. Nyní je nutné, abyste na hlavní stránce vpravo nahoře klepnuli na ikonu tří teček.

Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Nastavení.

Po klepnutí na tuto možnost se objeví další okno se všemi předvolbami.

se všemi předvolbami. V levém menu tohoto okna rozklikněte kolonku Zvuk a video.

Poté se zobrazí obraz vaší kamery. Pod ní věnujte pozornost sekci Zvolit efekt pozadí: Chcete-li pozadí změnit, tak si vyberte jeden z připravených obrázků ; popřípadě můžete samozřejmě klepnout na obdélník s + a vybrat si vlastní obrázek. Jestliže zvolíte možnost Blur, tak dojde k automatickému rozmazání pozadí.



Výše uvedeným způsobem můžete jednoduše před video-hovorem nastavit na pozadí vlastní obrázek, popřípadě můžete pozadí nechat rozostřit. V případě, že už máte video-hovor aktivní a chcete během něj provést rychlé změny, tak v pravé dolní části okna klepněte na ikonu tří teček s textem Další. Zde pak klepněte na možnost Zvolit efekt pozadí a postupujte stejně, jako je uvedeno výše. Jakmile budete mít vše nastaveno, stačí klepnout na křížek vlevo nahoře.