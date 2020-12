V současné době je to již několik dlouhých týdnů od doby, co Apple představil čtveřici nových iPhonů 12. Tyto nejnovější jablečné telefony přišly například s nejmodernějším procesorem A14 Bionic, OLED displeji, zbrusu novým designem a přepracovanou fotosoustavou. V Česku se však, vcelku logicky, opomíná podpora 5G, a to především z toho důvodu, že zde tato síť páté generace prozatím není tolik rozšířená. Jestliže ale žijete ve městě, kde máte 5G síť dostupnou a využíváte ji prakticky celý den, tak se vám bude hodit tento článek. Ukážeme si, jakým způsobem můžete nastavit, aby se 5G síť využívala na maximum, popřípadě naopak aby došlo k šetření dat při využití 5G.

Jak na iPhone nastavit neomezené využívání dat v 5G

Chcete-li na vašem iPhonu 12 mini, 12, 12 Pro či 12 Pro Max nastavit, jakým způsobem se budou využívat data při připojení k síti 5G, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak rozklikněte kolonku s názvem Mobilní data.

Zde pak v horní části rozklikněte řádek Volby dat.

V rámci této sekce nastavení už jen stačí, abyste rozkliknuli Využití dat.

Nakonec si už jen stačí vybrat jednu ze tří možností: V 5G síti povolit více dat – zvyšuje kvalitu videa a FaceTimu při připojení k 5G Standardní – je povolena automatická aktualizace a úlohy na pozadí, kvalita videa a FaceTime je omezená Režim malého objemu dat – snižuje využití mobilních dat, pozastaví automatickou aktualizaci a úlohy na pozadí



V rámci operačního systému iOS se nachází nespočet různých funkcí, které mají za úkol jediné – snížit spotřebu mobilních dat. V České republice jsou bohužel stále tarify vcelku drahé, a tak lidem nezbývá nic jiného, než si svá mobilní data šetřit. Samozřejmě se najdou různé výjimky, které mají například díky firemnímu tarifu neomezená mobilní data, anebo třeba vysoký limit. Tyto uživatele samozřejmě potěší fakt, že lze většinu těchto omezení deaktivovat.