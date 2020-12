iPhone či Mac za předplatné? Apple k této cestě podle anyltiků směřuje

Když společnost Apple začala postupně představovat své služby, nabraly na intenzitě spekulace o tom, že nejrůznější balíčky těchto služeb na sebe nenechají dlouho čekat. Tyto odhady nebyly daleko od pravdy – letos jablečná společnost představila svůj první balíček služeb s názvem Apple One. Mnozí se ale domnívají, že co se „balíčkových nabídek“ týče, mohl by Apple zajít ještě dál, a začít nabízet výhodné „hardwarové“ předplatné.

Na toto téma se v nedávné době vyjádřili například analytici společnosti Loup Ventures, podle kterých by cupertinská společnost mohla v budoucnu nabízet svým zákazníkům možnost pořízení iPadu, Macu nebo Apple prostřednictvím hardwarového předplatného. Apple v současné době nabízí některým uživatelům možnost využít programu, v jehož rámci získají za měsíční „předplatné“ každý rok nový model iPhonu. Analytici Gene Munster a David Stokman z Loup Ventures se domnívají, že by tuto praktiku mohl Apple začít v budoucnu uplatňovat i u dalšího hardwaru, případně u softwarových služeb typu Apple One. Podle vyjádření zmíněných analytiků má jablečná společnost dlouhodobou praxi ve zkušebním uvedení specifické novinky – a pokud se novinka ujme, aplikuje ji Apple i na další oblasti.

Odborníci z Loup Ventures si podle svých vlastních slov umí také vcelku dobře představit, že by Apple začal různými způsoby slučovat své nabídky předplatného za hardware i služby. Experti se domnívají, že tímto krokem by Apple mohl profitovat z trendu „probíhající digitální transformace a měnících se nákupních preferencí spotřebitelů“. Právě Apple má podle odborníků šanci v tomto systému fungovat a vydělávat na něm. Nový systém placení za hardware by mohl zvýšit příjmy společnosti Apple z předplatného ze zhruba 55 % na úctyhodných 85 %, a zajistit také firmě stabilnější příjem. Přijetí nového systému plateb za hardware by mohla nahrát i situace, související s pandemií koronaviru, která u řady lidí změnila způsob práce i studia, a zvýšila nároky na vybavení domácností výpočetní technikou. Jako příklad měnících se potřeb zákazníků uvádí Loup Ventures relativně vysoký nárůst příjmů z prodeje Maců – za zářijový kvartál se jednalo o 29% nárůst, a podobně jsou na tom také iPady.

Přechod na systém předplatného si podle odborníků vyžádá delší čas, není ale neuskutečnitelný. Zejména u hardwaru dávají lidé stále ještě více přednost nákupu před „pronájmem“, i tento trend se ale pomalu začíná měnit. Podle průzkumu z loňského roku dává 31 % mileniálů přednost předplatnému. U příslušníků generace X se jedná o 21 % a u „baby boomers“ o 8 %. Láká vás představa nového hardwaru za pravidelný poplatek, nebo dáváte přednost klasickému nákupu?