Komerční sdělení: Kromě klasických denních článků si na našem magazínu můžete přečíst také například recenze všemožného softwaru. Dobrou zprávou je, že v posledních dnech probíhá všude na internetu předvánoční akce Black Friday, v rámci které můžete získat různé produkty s obrovskými slevami. Tyto slevy padly i na aplikace od společnosti PassFab, která se zabývá dešifrováním různých typů souborů, například Excel, Word, ZIP, RAR a mnoho dalších. Pokud chcete získat program od PassFab zdarma, anebo slevu 60 dolarů, tak pokračujte ve čtení. Na akci se podíváme zblízka.

Black Friday od PassFab: Získejte PassFab for ISO zdarma a slevu 60$ k tomu

Společnost Passfab se nezabývá ničím jiným, než prolamováním hesel, dále pak nabízí několik dalších užitečných programů. Konkrétně nabízí programy, pomocí kterých můžete zjistit heslo k Excelu, účtu Windows, RAR archivu, anebo k iPhone. I tato společnost si pro své zákazníky připravila Black Friday akci, ve které můžete získat všechny programy v rámci několika skvělých akcí, na které se podíváme níže.

První a hlavní akcí je možnost pro získání PassFab for ISO zcela zdarma, a to na celý jeden měsíc. Aplikace PassFab for ISO slouží pro vytvřoření USB/CD/DVD jednotky s instalačními soubory Windows 10, 8.1, 8 či 7. Pokud tuto aplikaci využijete, tak budete schopni vytvořit bootovací médium rychle a jednoduše. Chcete-li tento program získat, tak je nutné, abyste stránku s akcí prvně prostřednictvím tlačítka sdíleli na Facebook, Twitter, Reddit či Pinterest. Poté vložte do okna, které se zobrazí, váš e-mail. Po vložení a potvrzení vám na e-mail přijde licenční klíč, který už jen stačí aktivovat a PassFab for ISO můžete ihned začít využívat.

Kromě toho nabízí PassFab akci kup jeden a dostaneš druhý zdarma. V rámci této akce se nachází celkově dva balíčky, které můžete využít. V rámci prvního se nachází program PassFab iPhone Unlocker, a pokud se pro koupi rozhodnete, tak získáte PassFab iOS Password Manager zcela zdarma. iPhone Unlocker dokáže jednoduše prolomit kód a zámek Apple ID iPhonu či iPadu, iOS Password Manager pak slouží k exportu všech hesel a dat z iPhonu do počítače. V rámci druhého balíčku pak najdete PassFab 4WinKey Ultimate, který slouží k resetování či změnění hesla k počítači s Windows. Pokud tento program koupíte, tak získáte PassFab Product Key Recovery, jenž slouží k opětovnému nalezení ztracených licenčních klíčů, například od Windows či Office.

Poslední akcí, kterou PassFab nabízí, jsou klasické slevy na vybrané programy. Mimo jiné pak můžete ještě získat slevový kód na 5 dolarů, což se určitě hodí. Konkrétně jsou v akci od PassFab k dispozici tyto aplikace.

PassFab for PPT za $19.95

PassFab for Office za $49.95

PassFab for Excel za $19.95

PassFab for Word za $19.95

PassFab for PDF za $19.95

PassFab for RAR za $19.95

PassFab for ZIP za $19.95

Na stránky akce Black Friday od PassFab se přesunete pomocí tohoto odkazu