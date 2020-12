5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (8. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ztrácíte se častokrát ve svých úkolech a potřebovali byste něco, co vám pomůže posunout vaši produktivitu kupředu? V takovém případě byste mohli ocenit praktickou aplikaci Dalo, která funguje jakožto správce jednotlivých úkolů. Hlavní myšlenkou tohoto produktu ale je, že vaše úkoly nikterak nekategorizujete, nepřipínáte k nim prioritu ani termín. Zkrátka a pouze jen následujete své instinkty a nejprve se pustíte do toho, co se vám nejvíce zamlouvá. Tímto způsobem byste měli být schopni značně zrychlit pracovní proces, protože sami nejlépe víte, co byste měli udělat nejdříve.

Původní cena: 299 Kč (249 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Dalo 1 Aplikace se slevou-Dalo 5 Aplikace se slevou-Dalo 4 Aplikace se slevou-Dalo 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Dalo 2 Vstoupit do galerie

Aplikace Fun Math Games Deluxe je primárně určena pro děti, kterým pomůže s výukou matematiky. Tento program nabízí několik odlišných a edukativních miniher, díky čemuž si titul dokáže získat pozornost samotných dětí a zároveň je něčemu novému přiučit.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Fun Math Games Deluxe 1 Aplikace se slevou-Fun Math Games Deluxe 5 Aplikace se slevou-Fun Math Games Deluxe 4 Aplikace se slevou-Fun Math Games Deluxe 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Fun Math Games Deluxe 2 Vstoupit do galerie

Jestliže jste se již nejednou setkali se situací, kdy vám například hrála určitá skladba potichu, tak jste zesílili hlasitost, ale vzápětí další přehrávaná skladba již hrála příliš nahlas, tak pro vás máme parádní tip. Aplikace Audio Normalizer – Mp3 Gain totiž dokáže automaticky upravit hlasitost tak, aby nebyla příliš nahlas, ale ani příliš potichu.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Audio Normalizer - Mp3 Gain 3 Aplikace se slevou-Audio Normalizer - Mp3 Gain 2 Aplikace se slevou-Audio Normalizer - Mp3 Gain 1 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace VSlide – Video Sldieshow Maker slouží pro tvorbu těch nejrůznějších video prezentací. Jednoduše vám stačí vybrat vaše fotografie a prakticky máte hotovo. Program ale zároveň nabízí řadu dalších možností, přičemž máte možnost u snímků například upravovat jas, kontrast, expozici, saturaci, gammu, zobrazení barev, nebo můžete sáhnout po některém z předpřipravených filtrů. Samozřejmě ani nechybí možnost přidat hudební skladbu do pozadí, zvolit si formát exportu a přidat vodoznak.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-VSlide - Video Slideshow Maker 1 Aplikace se slevou-VSlide - Video Slideshow Maker 5 Aplikace se slevou-VSlide - Video Slideshow Maker 4 Aplikace se slevou-VSlide - Video Slideshow Maker 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-VSlide - Video Slideshow Maker 2 Vstoupit do galerie

Považujete se za vášnivého milovníka parkouru a her, ve kterých vám jde o přežití, zatímco vám po krku jdou krvelační nemrtví? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by ve vaší knihovně 100% neměl chybět titul Dying Light. V této hře totiž město sužuje virová epidemie, která mění lidi v nemrtvé zombie. Vaším úkolem tedy bude hledat zásoby, vyrábět zbraně a čelit hordám nepřátel, na které ale mnohdy nebudete stačit – a v takovém případě se oplatí utéci.