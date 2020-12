Doporučeno Applem: Taskheat aneb seznamy tak trochu jinak

Jednou z vlastností iOS / iPadOS App Storu je nabídka aplikací, které Apple uživatelům doporučuje k vyzkoušení. Některé z těchto navrhovaných aplikací často vypadají velice zajímavě, proto jsme se rozhodli, že některou z nich čas od času vyzkoušíme. Dnes se blíže podíváme na aplikaci Taskheat pro přehlednou tvorbu seznamů úkolů.

Vzhled

Po svém prvním spuštění vám Taskheat nabídne buďto zahájení bezplatné zkušební doby, nebo možnost projít si aplikaci ve verzi pouze pro čtení. Hlavní obrazovka aplikace obsahuje dva první vzorové úkoly, v pravém horním rohu se nachází tlačítko pro přidání nového úkolu. Na spodní liště najdete karty pro přepínání mezi jednotlivými druhy zobrazení. Vlevo nahoře se pak nachází šipka pro přechod do přehledu projektů a do nastavení.

Funkce

Aplikace Taskheat slouží k tak trochu jinému způsobu pořizování seznamů úkolů. Namísto tradičních seznamů s body využívá Taskheat vizualizaci, díky které se zpřehlední úkoly, jejich součásti i to, komu jsou přidělené. Úkoly jsou v aplikaci Taskheat zobrazovány podobně, jako třeba na myšlenkových mapách, kdykoliv ale můžete přepnout do tradičního zobrazení. Stejně jako v řadě jiných aplikací tohoto typu můžete i v Taskheat třídit úkoly do složek, přidělovat jim barevná označení, štítky, čas a datum splnění, nebo je delegovat na konkrétní osoby. Aplikace je multiplatformní, můžete tedy například na iPhonu rychle a snadno vytvářet seznamy úkolů a na rozměrnějším displeji iPadu nebo Macu si je zobrazit ve formě grafu. Aplikace Taskheat je ke stažení zdarma, všechny její funkce si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 14 dnů. Po jejich uplynutí vás Taskheat vyjde jednorázově na 249 korun.