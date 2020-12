5 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (7. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF Compress Expert slouží pro kompresi dokumentů ve formátu PDF. Tento program si tak dokáže vcelku rychle a jednoduše poradit se zmenšením velikosti takovýchto souborů, čehož dosáhne za pomocí komprese jednotlivých obrázků, odstranění nepotřebných náhledů a metadat a podobně.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Další aplikace, která si úzce rozumí s dokumenty ve formátu PDF a taktéž je dnes k dostání zcela zdarma, je PDF Converter OCR. Tento nástroj dokáže převádět zmiňované souboru do nejrůznějších formátů jako DOCX, Pages, HTML a dalších. Obrovskou výhodou je poté přítomnost technologie OCR neboli optického rozpoznávání znaků, díky čemuž dokáže identifikovat i jednotlivý text a umožní vám s ním nadále pracovat.

Původní cena: 1 490 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Earth 3D – World Atlas získáte parádní nástroj, který vás dokáže posunout vpřed z hlediska zeměpisu. Jedná se totiž o interaktivní glóbus, díky kterého si můžete prohlédnout různé části naší planety Země, podívat se na nejzajímavější místa a reálie a přečíst si řadu cenných informací.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jestliže častokrát pracujete s hned několika fotografie a hodil by se vám nějaký praktický program, který by dokázal do snímků vložit vodoznak, upravit jejich velikost, různě je transformovat, upravit jejich jas, kontrast, ostrost, a zároveň vám poskytl řadu dalších efektů, tak byste rozhodně neměli přehlédnout Batch Photo Editor – Watermark, Resize and Effects. Tato aplikace si bez jediného problému poradí s každou zmiňovanou úlohou a navíc vám tak umožní upravovat hned několik fotek najednou.

Původní cena: 199 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Batch Photo Editor - Watermark, Resize and Effects 1 Batch Photo Editor - Watermark, Resize and Effects 2 Batch Photo Editor - Watermark, Resize and Effects 3 Batch Photo Editor - Watermark, Resize and Effects 4 Vstoupit do galerie

Chtěli byste se vydat na nezapomenutelné dobrodružství do tajemného světa Tamrielu? Tak přesně tohle si budete moci vychutnat v MMORPG The Elder Scrolls Online, kde budete svou postavu postupně vylepšovat, plnit nejrůznější úkoly, vytvářet věci a utkávat se s těmi nejrůznějšími nepřáteli. Do čeho a jak se pustíte je přitom jen a pouze na vás, díky čemuž můžete doslova psát svůj vlastní příběh.