Testujeme unikátní audio řešení od Lithe Audio: Seznamte se s ozvučením domácnosti budoucnosti

O víkendu si u nás můžete obvykle přečíst recenze na některé zajímavé produkty, dnešní článek však nebude klasickou recenzí, nýbrž spíše jakýmsi představením řešení pro multifunkční domácí audio. Do redakce se nám totiž dostal demonstrační model tzv. All-in-one Wi-Fi reproduktoru od společnosti Lithe Audio, která se zaměřuje na výrobu stropních Wi-Fi a Bluetooth reproduktorů a právě na schopnosti a především možnosti jednoho z nich se v tomto článku podíváme.

V redakci máme k dispozici aktivní 6,5″ model s podporou Wi-Fi, která je pro uživatele Applu zajímavá především vzhledem k podpoře protokolu AirPlay 2. Co se týče ostatních specifikací, reproduktor disponuje 160 mm dynamickým měničem pro nižší frekvence a 19 mm tweeterem, dále se uvnitř nachází integrovaný zesilovač třídy D o výkonu 60 W, podpora pro Wi-Fi 2,4 Ghz, již zmiňovaná podpora pro AirPlay (2), DLNA, Spotify, Deezer, Tidal, Tune In či vTuner. Reproduktor umožňuje také zapojení ve zcela pasivním režimu, možnost spárování až s 30 dalšími reproduktory a samozřejmostí je také ovládání prostřednictvím iOS (nebo Android) aplikace Lithe Audio. Celý komplet váží 3,7 kg a montážní otvor do stropu je třeba o průměru 210 mm. Kompletní nabídku vestavěných reproduktorů včetně jejich specifikací a cen si můžete prohlédnout zde.

Jak již padlo výše, vzhledem k tomu, že se námi testovaný reproduktor nachází v poměrně chatrné transportní a demonstrační bedně z překližky a plexiskla, hodnotit akustické vlastnosti by nebylo příliš fér, neboť se při vyšších hlasitostech ozývají nepříjemné vibrace této konstrukce která celkový zážitek trochu negativně ovlivňuje. Subjektivně a vzhledem k okolnostem je však zvuk povedený, skvěle čistý a čitelný, s dostatečnou porcí síly, projekce a vyváženého projevu. V tomto článku se spíše podíváme na to, co všechno tento model nabízí a proč by vás mohl zaujmout.

Největší kouzlo samozřejmě tkví v podpoře AirPlay, díky které je možné za pomocí sestavy těchto reproduktorů nazvučit prakticky celý byt, dům nebo jakékoliv rozlehlé prostory. V případě této aktivní verze je zprovoznění reproduktoru velice snadné, neboť pro bezdrátový provoz vyžaduje pouze zapojení do elektrické sítě. Něco jiného je u pasivních modelů, u kterých je třeba počítat se zapojením do externího zesilovače a s tím spojené vedení kabeláže.

V našem případě však stačilo reproduktor zapnout, pro jistotu jej vyresetovat do továrního nastavení, k čemuž slouží tlačítka na vnější části reproduktoru, nainstalovat aplikaci Lithe Audio a postupovat nadále v rámci návodu.

Stejně jako kterékoliv jiné AirPlay příslušenství se i tento reproduktor připojí k vaší domácí WiFi síti, kde je možné nastavit volný nebo heslem omezený přístup. Aplikace dále umožňuje další nastavení provozních vlastností reproduktoru, jako je úroveň jeho hlasitosti, nastavení balance (levý, pravý, stereo), nastavení intenzity notifikačních diod a další. Aplikace nabízí také integraci Apple Music, tudíž je skrze ní možné přehrávanou hudbu ovládat.

Ve výsledku je tak možné si postavit (pokud na to máte prostor a finanční prostředky) kompletní domácí audiosystém, který bude fungovat „od garáže až na půdu“, bude možné do něj zapojit až 30 reproduktorů, přičemž AirPlay umožní separátní nastavení specifických místností (včetně případné automatizace při napojení na HomeKit), nebo můžete celou sestavu reproduktorů přepnout do párty režimu, ve kterém budou všechny reproduktory v systému přehrávat synchronně to samé. Lithe Audio navíc nabízí celou řadu modelů které se liší výbavou, velikostí, ale také třeba certifikací IP44 pro umístění v místech s vyšší vlhkostí. Jednotlivé modely jsou dostupné ve velice širokém cenovém rozmezí, takže by si měl vybrat každý, kdo bude mít o toto řešení zájem. Osobně stropní repro považuji za zajímavý nápad, jehož pořízení a instalace však skýtá jistá úskalí. Pokud na to však máte prostor, může jít o velice zajímavý bytový doplněk, který potěší jak běžné uživatele, tak u vyšších modelových řad také hudební nadšence.

Řešení od Lithe Audio si můžete prohlédnout zde.