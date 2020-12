Recenze Bose QuietComfort Earbuds: Neuvěřitelný zvuk a ještě lepší noise canceling

Představovat značku Bose v oblasti zvuku je stejné, jako představovat Apple v rámci technologického světa. Bose si za svou historii právem vydobilo pověst jedné z nejkvalitnějších značek na trhu v rámci ozvučení. Nám se na recenzi dostala sluchátka Bose Quitcomfort Earbuds, která nabízí neuvěřitelně kvalitní noise canceling a zvuk, jenž vás dokonale izoluje od okolního světa. Však uvidíte sami, stačí si přečíst následující řádky recenze Bose Quitcomfort Earbuds.

Bose QuietComfort Earbuds jsou true wireless sluchátka s bezdrátově dobíjeným pouzdrem. Jedná se tedy o stejný koncept, jaký znáte z AirPods Pro nebo klasických AirPods. Na rozdíl od nich se však nejedná o klasické špunty, ale o sluchátka, která mají speciální „zámek“ díky kterému vám drží v uších za všech okolností. Je skutečně jedno, zda jste zrovna hlavou dolů na snowboardu nebo běžíte uprostřed lesa, případně sjíždíte nějaký downhill na kole. Sluchátka strčíte do uší, pootočíte a tím máte jistotu, že nevypadnou a věřte mi, ony skutečně nevypadnou.

Součástí balení je kromě krabičky se sluchátky také dvojice náhradních gumových špuntů, návody a další dokumenty a usb-c nabíjecí kabel. Pokud by vám tedy špunty, které jsou na sluchátkách nasazené, nevyhovovaly, není nic jednoduššího než je vyměnit za další, jiné velikosti. Sluchátka se k telefonu nebo jinému zdroji zvuku připojují pomocí Bluetooth 5.1, které má teoretický dosah až 100 metrů, v praxi pak zhruba polovinu.

Sluchátka jsou uložena v elegantní černé nabíjecí krabičce, která i když je plastová, působí díky černé barvě a preciznímu zpracování poměrně luxusním dojmem. Na můj vkus by však mohla být krabička o něco menší. Její nabíjení probíhá jak přes bezdrátovou nabíječku, tak i pomocí USB-C konektoru. Nabíjení samotné krabičky trvá zhruba hodinu a půl a dokáže vám nabít sluchátka na 12 hodin s tím, že dalších 6 hodin vydrží sluchátka sama o sobě. Tedy celkově můžete přehrávat hudbu bez nutnosti použít zásuvku po dobu 18 hodin. V případě nabíjení samotných sluchátek je možné je nabít na 2 hodiny přehrávání za 15 minut nebo na celých 6 hodin, tedy maximální dobu, za zhruba hodinu.

Krabička sama o sobě se otvírá stlačením předního tlačítka, které je však nutné zamáčknout opravdu hluboko do jejího těla. Co se mi líbí je, že když už tlačítko pro otevření obalu zmáčknete, víko se otevře samo. Stejně jako například u starších aut, která nemají elektricky otvíratelné víko kufru, ale využívají plynovou spěru. Jedná se o efektní a do jisté míry i efektivní vychytávku. Sluchátka v krabičce drží pomocí magnetu a to, zda se dobíjí nebo jsou plně dobita zjistíte pomocí led diod přímo na sluchátkách. Bohužel, jakmile je krabička zavřená, tak stav nabíjení sluchátek nevidíte. O nabití samotné krabičky vás informuje pětice LED diod na jejím těle, díky kterým poznáte po 20 % stav nabití.

Ke kompletnímu nastavení sluchátek slouží aplikace Bose, která vás ve svém perfektním rozhraní provede vším od pojmenování sluchátek, přes správně nasazení, kontrolu těsnosti pro noise canceling, až po možnost naprogramovat si dotykové ovládání a přizpůsobit si jej dle libosti. Jak vidíte sami v následující galerii, aplikace má skutečně téměř neomezené možnosti a nabízí vám například možnost nechat si sluchátky oznamovat stav jejich nabití a mnoho dalších věcí.

U recenzí jakéhokoli audiproduktu je vždy nejtěžší a nejdůležitější popsat zvuk. V případě Bose QuietComfort Earbuds je to však naopak velmi jednoduché. Sluchátka vás uzavřou ve vaší vlastní bublině, která vás izoluje od všeho, co se děje okolo vás. Je jedno, jestli vedle vás zrovna startuje stíhačka, řádí hurikán nebo vybouchla sopka. Jasně, samozřejmě vás zvládnou dokonale odizolovat i od těch běžnějších věcí jako je například hluk jedoucího vlaku nebo rušné ulice. Sluchátka vás zkrátka naprosto a zcela odizolují od všeho, co se děje ve vašem okolí a vytvoří doslova a do písmeně vakuum, ve kterém jste jen vy a vaše hudba.

Je jedno, jestli je vám patnáct nebo dvakrát tolik. Snadno se vám stane, že si zkrátka začnete poklepávat nohou, plácat rukou o stehno nebo otvírat pusu do rytmu vaší oblíbené hudby. Sluchátka vás dokáží natolik pohltit, že zkrátka zpaomenete na vše okolo vás. Když Nik Tendo v Rolls zazpívá „Mám husí kůži, nám…“ svým neopakovatelným hlasem, věřte, že ji budete mít taky! Upřímně řečeno, co se AAC týká, tak pokud si jej dáte na maximum a nastavíte v aplikaci možnost potlačení okolního hluku na 10/10, budete mít stjený pocit jako při startu letadla. Zkrátka budete mít pocit, že vám zaléhají uši a neslyšíte vůbec, ale absolutně nic.

Sluchátka dokáží reprodukovat zvuk opravdu extrémně čistě, což v kombinaci s aktivním potlačením šumu znamená, že vnímáte každý jeden tón velmi pozorně a i v momentě, kdy vyrazíte do ulic, je poslech stále něčím, co neslouží jen k potlačení okolního hluku, ale skutečným požitkem. Zvuk samotný je velmi vyvážený a neupřednostňuje basy, výšky nebo středy, ale snaží se je mít co nejblíže k sobě. Díky tomu se jedná o velmi univerzální sluchátka, ať už budete poslouchat rap, pop, rock, metal nebo cokoli jiného.

Sluchátka mají také velmi kvalitní mikrofony, díky kterým máte možnost uskutečnit hovory nebo ovládat například Siri. Sama sluchátka pak díky dotykovému ovládání mají nejen možnosti jako je přehrávání pozastavit, přejít na další skladbu a tak dále, ale nabízí také možnost si dlouhý stisk dotykové plošky na sluchátku naprogramovat k akci, která vám nejvíce vyhovuje. Co se mi líbí je možnost i v případě aktivního noise cancelingu povolit sluchátkům, aby byl slyšet váš hlas, díky čemuž nebudete muset při hovoru zbytečně křičet s tím, že sami sebe neslyšíte.

Bose zkrátka umí a pokud vám jde vyloženě o poslech hudby a obejdete se bez těch pár věcí, ve kterých jsou AirPods Pro zkrátka ergonomičtější a uživatelsky ještě o krok přívětivější, pak jsou to ty nejlepší true wireless sluchátka na trhu. Zvuk je perfektní, izolace od okolí maximální (skutečně si neumím reálně představit ještě lepší) a v uších drží jak přibité. Je pravda, že krabička je o trošku větší než u AirPods a sluchátka jsou o něco větší a těžší, ale ten zvuk, ten zvuk, ten stojí zkrátka za to!

Pro milovníky kvalitního poslechu nejen doma, ale i na cestách se jedná o jasnou volbu. Samozřejmě musíte brát ohled jako vždy na to, že vše, co píši, je napsáno s ohledem na cenovou kategorii a na kategorii sluchátek jako takových. Pro poslech hudby z iPhone přes Spotify, nebo Apple Music a Bluetooth, těžko najdete true wireless sluchátka, která by hrála lépe!

Bose QuitComfort Earbuds si můžete zakoupit přímo zde.