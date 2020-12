Od spekulací k druhé generaci: Historie iPhonu SE

iPhone SE je v historii společnosti APple tak trochu zvláštní kapitolou. V době, kdy si velkou popularitu získávají smartphony s displeji o úhlopříčce okolo šesti palců. se na „SEčko“ spoléhají ti, kterým z různých důvodů více vyhovují menší rozměry displeje i smartphonu jako takového. V našem dnešním článku si ve stručnosti shrneme, co předcházelo představení obou iPhonů SE.

První generace

První generace iPhonu SE přišla v době, kdy Apple experimentoval s rozměrnějšími displeji svých iPhonů – ukázalo se totiž, že nezanedbatelná část uživatelů toužila po smartphonu, který nabídne výkon srovnatelný s “šestkami”, ale v těle, připomínajícím spíše oblíbený iPhone 5S. V roce 2015 se začaly na internetu objevovat první spekulace o tom, že by z dílny cupertinské společnosti mohl vzejít nový smartphone s menšími rozměry. Hovořilo se o názvech “iPhone 5se”, “iPhone 7 Mini”, “iPhone 6c”, ale také “iPhone SE”. Na březnové Keynote s podtitulem Let Us Loop You In se Greg Joswiak pochlubil tím, že se společnosti Apple podařilo v průběhu roku 2015 prodat více než 30 milionů svých čtyřpalcových iPhonů. Logickým pokračováním tedy bylo oficiální představení očekávaného iPhonu SE, který Apple uvedl jako “nejvýkonnější čtyřpalcový iPhone”. iPhone SE vážil 113 gramů, byl vybavený standardním 3,5mm jackem pro sluchátka, 12MP zadním fotoaparátem a předním 1,2MP fotoaparátem. K dostání byl ve variantě s 16GB a 64GB úložištěm a byl osazen procesorem Apple A9.

Druhá generace

Na nástupce drobného iPhonu SE z roku 2016 uživatelé řadu let čekali marně. Průběžně se sice objevovaly nejrůznější spekulace, nakonec to ale vždy vypadalo, že Apple přání uživatelů nehodlá splnit. V lednu roku 2019 se dočasně vrátil do prodeje původní iPhone SE, zaprášilo se ale po něm doslova přes noc. Vytoužený okamžik nastal v polovině dubna roku 2020, kdy uprostřed koronavirové pandemie APple představil vytouženou druhou generaci svého iPhonu SE. Ten se designově podobal iPhonu 8 / 8 Plus, měl o něco větší displej (4,7 palce s rozlišením 1334 x 750 pixelů), byl osazený procesorem A13 Bionic od Applu a k dostání byl ve variantách s 64GB, 128GB a 256GB úložiště. iPhone SE druhé generace byl vybavený 12MP zadním fotoaparátem a předním 7MP fotoaparátem. Letošní model iPhonu SE se setkal s poměrně dobrým přijetím ze strany uživatelů i odborníků, nepanuje ale jednoznačná shoda ohledně toho, jak bude vypadat jeho nástupce – někteří razí názor, že iPhone SE 2020 má svého pokračovatele v iPhonu 12 mini (byť ten disponuje o něco rozměrnějším displejem), nebo zda nás někdy v budoucnu Apple překvapí iPhonem SE třetí generace.

