Nejlepší vánoční dárky pro ženy jablíčkářky

Druhá adventní neděle je tu, což pro mnohé znamená jediné – Vánoce klepou na dveře čím dál hlasitěji. Na shánění dárků je sice zatím stále ještě relativně dost času, nicméně do poslední chvíle se rozhodně čekat nevyplácí. Pokud stále tápete nad tím, co dát ženě jablíčkářce nebo chcete-li ženě, která má ráda Apple a potažmo chytré gadgety s iPhonem spojitelné k Vánocům, zkuste se inspirovat pár našimi tipy.

Do 1000 korun

Lokalizační přívěsek FIXED Smile – Pomozte jí dát sbohem zapomínání

Má žena, kterou chcete obdarovat, problémy se zapomínáním klíčů, peněženek či jiných důležitých věcí? Pak pro vás máme super tip. Díky lokalizačnímu přívěšku FIXED Smile totiž snížíte její riziko ztráty na minimum. Přívěšek, který je kompatibilní jak s iOS, tak Androidem, totiž zobrazuje svoji polohu na mapě ve speciální aplikaci, díky čemuž jej vždy velmi snadno naleznete. Tedy, nalezli byste v případě, že by vás “netrkla” notifikace o ztrátě signálu mezi čipem a vaším telefonem, díky které si na zapomenutou či ztracenou věc vzpomenete prakticky hned při vašem vzdálení se od ní.

Lokalizační přívěšek FIXED Smile můžete zakoupit zde

Fotogalerie fixed smile zezhora fixed smile zezhora detail fixed smile zespoda fixed smile zespoda detail +5 Fotek fixed smile zboku detail fixed smile rozbaleno fixed smile na klicich fixed smile detail na senzor Vstoupit do galerie

Stylová brašna na MacBook CANVASLIFE – I s počítačem na rameni může mít styl!

Vybrat skutečně hezkou brašnu na notebook je těžké i pro muže, natož pro ženu a její vytříbený vkus, kterému zpravidla lahodí květiny a podobné krásy přírody. A přesně tímto vzorem disponuje i velmi pěkně řešená brašna na 13” MacBooky nebo jiné notebooky do 13” z dílny CANVASLIFE. Jedná se o relativně prostornou brašnu s popruhem, do které lze kromě počítače skrýt i celá řada dokumentů nebo třeba šminky. Materiál, ze kterého je vytvořena, je na omak velmi příjemný a brašna jako taková působí poměrně bytelným dojmem. Zkrátka a dobře, ideální parťačk pro vaši něžnou květinku.

Brašnu na MacBook můžete zakoupit zde

Chytrá termoska UMAX – Když není na ranní kávu doma čas

Neudělá žena, kterou chcete obdarovat, po ránu krok bez horkého čaje či kávy, ale občas nemá čas si jej vypít v klidu doma a musí jej přenášet do práce či školy v termosce? Jelikož však nyní žijeme v “chytré” době, i termosky mohou být smart. Skvělým příkladem je lahev od UMAX, která disponuje chytrým vrškem se senzory ukazujícími teplotu. Díky tomu se tak nemusíte bát, že se nápojem v termosce opaříte, což není bohužel nic složitého. Potěší i možnost nastavit si upozornění, která vás nutí kvůli dodržování pitného režimu po určitém intervalu pít.

Chytrou termosku UMAX můžete zakoupit zde

Zrcátko s powerbankou Hyper Pearl – Princezna za každých okolností

Sháníte dárek pro princeznu, která co chvíli kontroluje svůj vzhled pomocí zrcátka, ale chcete jí zaujmout nějakým smart gadgetem, který využije i jinak? Pak bych rozhodně doporučil Hyper Pearl – zrcátko s powerbankou. Krom dvou zrcátek nabízí totiž tato hračka i akumulátor s kapacitou 3000 mAh a LED světelný pásek, kterým si může žena jak při kontrole vzhledu, tak třeba i při návratu z “jedné sklenky vína” s kamarádkou ve 4 hodiny ráno posvítit u vchodových dveří do kabelky, ve které má v záplavě chaosu někdy i klíče.

Zrcátko s powerbankou Hyper Pearl můžete zakoupit zde

Krátký Lightning kabel – Do kabelky ideální

Pokud jste se pro koupi Hyper Pearl rozhodli, mám pro vás ještě jeden malý tip. Jelikož se dá předpokládat, že bude žena toto zrcátko nosit v kabelce a pravděpodobně v ní i telefon nabíjet, není určitě od věci koupit k těmto účelům i speciální Lightning kabel v co nejkratší možné variantě. Už tak totiž nebývá v kabelkách příliš místa a cpát do nich další metrový nebo nedej Bože dvoumetrový Lightning by rozhodně dobrý nápad nebyl. Půlmetrovka by ale mohla být ideální. V kabelce totiž moc místa nezabere, ale zároveň je dostatečně dlouhé na to, aby si žena bez problému mohla telefon vytáhnout a zkontrolovat jej, zatímco bude stále připojení k napájení v kabelce.

Půlmetrový Lightning kabel můžete zakoupit zde

Fotogalerie tvrzeny sklo lightning tvrzeny sklo lightning kabel FB tvrzeny sklo lightning kabel Lightning kabel tvrzenysklo FB Vstoupit do galerie

Chytrá váha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 – Může potěšit

Uznávám, že dát ženě k Vánocům váhu představuje pro muže jisté riziko, jelikož si lze tento dárek vyložit jako potvrzení jednoho z největších ženských strašáků s názvem “Jsem tlustá”. Na druhou stranu, pokud se obdarovaná pustila do hubnutí či je aktivním sportovcem, určitě jí podobná chytrá hračka potěší, jelikož o jejím těle prozradí v mžiku spoustu užitečných informací, díky kterým lze poté přizpůsobit například trénink. Ale pozor. Pokud víte, že budete o svátcích holdovat cukroví, je tu riziko, že tento dárek proti vám žena na začátku příštího roku zneužije a bude vás šikanovat kvůli vašim pár kilům navíc, které jí nyní “odkýve” právě tato váha. Nákup tedy skutečně promyslete.

Chytrou váhu Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 můžete zakoupit zde

Fotogalerie Xiaomi Mi Body Composition Scale 1 Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 Xiaomi Mi Body Composition Scale 3 Xiaomi Mi Body Composition Scale 4 Vstoupit do galerie

Do 5000 korun

Chytrý květináč Click And Grow Smart Garden – Pěstujte bylinky chytře

Je váš „vánoční cíl“ milovníkem bylinek? Co jí tak udělat radost chytrým květináčem, který za ní vše obstará a ona si tak budete užívat už jen výsledky jeho snažení? Zní to super? Pak sáhněte po Click And Grow Smart Garden. Do toho stačí jen zasadit příslušné rostlinky, zalít, zapnout květináč a nechat vše svému osudu. Květináč dokáže automaticky regulovat zavlažování, ale také svícení LED světlem na rostlinky, kterým tak pomáhá růst. Potěší i jeho nízká spotřeba 23 kWh ročně.

Chytrý květináč Click And Grow Smart Garden můžete zakoupit zde

Fotogalerie Click And Grow Smart Garden 5 Click And Grow Smart Garden 4 Click And Grow Smart Garden 3 Click And Grow Smart Garden 2 +2 Fotek Click And Grow Smart Garden 1 Vstoupit do galerie

Sluchátka Apple AirPods – Potěšte volností

Bezdrátová sluchátka AirPods snad ani není potřeba představovat. Jedná se totiž o produkt, který si za poslední dobu vydobyl tak obří oblibu, že o nich něco málo ví snad každý. Pokud tedy žena, kterou chcete obdarovat například ráda sportuje a poslouchá u toho hudbu, neustále volá s kamarádkami a potřebuje u toho mít volné ruce či vyráží na procházky se sluchátky v uších, AirPods jsou naprosto ideálním dárkem, který všechny její (zvukové) potřeby uspokojí.

Apple AirPods můžete zakoupit zde

Fotogalerie AirPods sluchatko nahled Apple AirPods bezdrátová sluchátka AirPods nahled Apple AirPods sluchátka AirPods parovani nahled Bezdrátová sluchátka AirPods od Apple AirPods iPhone nahled sluchátka Apple AirPods Vstoupit do galerie

Nad 5000 korun

Robotický vysavač Xiaomi Roborock S5 Max – Zbavte jí vysávání

Je žena, kterou chcete obdarovat pod stromečkem krásným dárkem, vždy nerudná z vysávání? Pak je naprosto ideálním dárkem robotický vysavač Xiaomi Roborock S5 Max, který za ní tuto nevděčnou práci udělá. Jedná se o vysoce kvalitní vysavač, který dokáže uklidit snadno a rychle každý byt či dům – tedy samozřejmě pokud mu v cestě nestojí takové věci jako schody. Stačí jej zapnout, přes mobilní aplikaci nastavit a voilà, nepořádku odzvonilo.

Robotický vysavač Xiaomi Roborock S5 Max můžete zakoupit zde

Fotogalerie Xiaomi Roborock S5 1 Xiaomi Roborock S5 2 Xiaomi Roborock S5 3 Xiaomi Roborock S5 4 Vstoupit do galerie

Apple Watch Series 6

Chytrými hodinkami Apple Watch Series 6 rozhodně nešlápnete vedle. Jedná se totiž o skvělý kus technologie, který posune jablečný ekosystém obdarované na novou úroveň – tím spíš, pokud má dome HomeKitové věci, Mac, potažmo AirPody. Tyto hodinky totiž skutečně neukazují jen čas, nýbrž nimi lze nahradit v mnoha směrech i iPhone. Obrovské množství věcí, které přes něj lze dělat, totiž hravě zvládne(te) i přes tyto hodinky. A proč Series 6? Protože jsou nejnovější a nejlepší.

Apple Watch Series 6 můžete zakoupit zde

Fotogalerie recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 Recenze Apple Watch Series 6 apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +6 Fotek apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 2 Vstoupit do galerie

iPhone 12 Pro

Dámy a pánové, tady už se hraje extraliga a to jak funkcemi, tak cenově. Pokud chcete ženě pod stromečkem naprosto vyrazit dech, je iPhone 12 Pro zaručeným receptem. Jedná se o nejlepší telefon z dílny Applu, kterým můžete kohokoliv v současnosti obdarovat, což z něj dělá naprosto ideální dárek. Ať už se jedná o perfektní displej, fotoaparáty či výdrž baterie, vše je naprosto parádní. Zkrátka dárek, který z vás udělá hvězdu.

iPhone 12 Pro můžete od 29 990 korun zakoupit zde