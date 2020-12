Nejlepší vánoční dárky pro muže jablíčkáře

Také znáte ten pocit, když tak nějak zvládáte každodenní rutinu, užíváte si home officu a najednou vám dojde, že se kvapem blíží Vánoce, ale vy ještě nemáte dárky pro své nejbližší? My tento neduh také moc dobře známe a jsme si vědomi toho, jak těžké někdy může být vybrat to správné překvapení. Naštěstí vás v tom ale nenecháme, připravili jsme si totiž seznam nejlepších vánočních dárků pro může, kteří milují Apple tělem i duší a nedají na něj dopustit. Pokud tedy pomalu začínáte panikařit a uvědomujete si, že je první adventní neděle již dávno za námi, můžeme vás uklidnit. Pojďme se tedy společně podívat na náš výběr a zapomenout na nějaké zbytečné stresování.

Sluchátka Apple AirPods Pro – Kvalitní hudba pod stromečkem i na cestách

Kdo by nemiloval hudbu, která dokáže člověku nejen zlepšit náladu, ale také odvést myšlenky od každodenních starostí a nabídnout mu kýženou úlevu. Pokud tedy chcete obdarovat někoho ve svém okolí, o němž víte, že si potrpíte na kvalitní skladby, sluchátka Apple AirPods v prémiové verzi Pro jsou tou správnou volbou. Oproti předešlé generaci totiž nabízí nadčasový design, vynikající kvalitu zvuku, efektivní propojení s iPhonem, díky němuž může dotyčný bez okolků odpovídat na telefonáty i dlouhou výdrž baterie, která se pohybuje kolem 24 hodin. Čistého poslechu bez otravného nabíjení si pak uživatel užije až 4.5 hodiny. Schází-li vám tedy nějaké to příjemné vánoční překvapení, není o čem přemýšlet.

Sluchátka Apple AirPods Pro zakoupíte zde

Chytrý reproduktor Apple HomePod – Budoucnost inteligetní domácnosti čeká

Ačkoliv ještě před pár lety by se nad chytrou domácností potutelně ušklíbl i ten největší technologický nadšenec, doba postupuje rychleji než bychom čekali a inteligentní ovládání světel či dalšího příslušenství hlasem je již normou. A co jiného darovat pod stromeček než právě chytrý reproduktor HomePod, díky němuž může dotyčný ovládat televizor, osvětlení, přehrávat jedním povelem své oblíbené skladby nebo si dokonce poslechnout zprávy, aniž by musel hnout prstem. Jablečný HomePod je totiž základem každé správné chytré domácnosti a kromě intuitivního používání, elegantního designu a nadčasových funkcí nabízí i velmi kvalitní zvuk a interakci se Siri. Rozhodně tedy doporučujeme sáhnout právě po tomto kandidátovi, zejména chcete-li obdarovat nějakého toho technologického nadšence.

Apple HomePod koupíte zde

Silikonový kryt pro iPhone – Elegantní fešák, který bez problému ochrání telefon

Pokud se vašemu známému či kamarádovi často stává, že nedopatřením upustí svůj smartphone a následně musí řešit rozbitý displej nebo narušenou konstrukci, máme pro vás dobrou zprávu. Na trhu je totiž celá plejáda řešení, která mohou tento potenciální problém úspěšně eliminovat. A jedním z nich je i silikonový kryt pro iPhone, který spolehlivě telefon ochrání zároveň dodá zařízení náležitý styl a prestiž. Vzhledem k barvě a stylu se tak jedná o ideální dárek pro muže, kteří se nebudou muset bát brát s sebou iPhone i na dlouhé cesty nebo do práce. Máte-li tedy v okolí někoho takového, je silikonový kryt tou správnou volbou.

Silikonový kryt pro iPhone koupíte zde

Pouzdro Apple Leather Sleeve – Skvělý doplněk pro váš MacBook

Pokud chcete své blízké něčím opravdu potěšit a zároveň jim nabídnout i nějakou tu přidanou hodnotu, či snad pokud disponují MacBookem Pro o 13 palcích, není nic lepšího než sáhnout po nějakém tom pouzdru, které udrží jejich drahé zařízení v bezpečí. Nyní ovšem nastává otázka, jaký z těch tisíců ochranných krytů vybrat. Inu, samozřejmě můžete sáhnout po levnější alternativě, nicméně pokud jim chcete udělat vážně radost a překvapit je něčím prémiovým, je tu pouzdro Apple Leather Sleeve. To se vyrábí z kvalitní francouzské kůže a disponuje podšívkou z jemného mikrovlákna, která funguje jako polstrování. Nechybí ani pořádná ochrana, tvrzení a především líbivý design. Tento dárek tak pod stromečkem rozhodně nesmí chybět.

Pouzdro Apple Leather Sleeve zakoupíte zde

Apple Magic Trackpad 2 – Usnadněte svým dárkem každodenní práci

Pokud hledáte způsob jak ještě zefektivnit práci na Macu, ale nechce se vám zrovna sahat po klávesnici, ideálním řešením by mohl být Apple Magic Trackpad 2, tedy další generace oblíbeného příslušenství, které umožňuje využívat dotykovou plochu a zároveň obsahuje i integrovanou baterii, díky níž si užijete až několik desítek hodin bezproblémového používání. Trackpad je navíc jako dělaný na práci s Macem, tudíž dojde k okamžitému spárování a vy se nemusíte o nic starat. Pokud tedy chcete někoho potěšit praktickým, elegantním a dlouhodobým dárkem, který dotyčný bude moci používat na denní bázi, Apple Magic Trackpad 2 je skvělou volbou.

Apple Magic Trackpad 2 můžete zakoupit zde

Leef iBridge 3 64GB – Znásobení paměti za pár kaček

Jistě znáte ten pocit, když vám pomalu dochází místo na disku. Naštěstí to v dnešní době není takový problém. Stačí připojit externí pevný disk, popřípadě upgradovat SSD či HDD. Pokud ale dojde na smartphone nebo tablet, nastává menší potíž. Jak rozšířit paměť bez toho, aniž byste byli nuceni připojovat obří a špatně přenosný disk? Inu, společnost Leef má naštěstí řešení. A tím je rozšíření paměti v podobě Leef iBridge 3 s konektorem USB 3.1 Lightning a o kapacitě 128GB, který stačí zapojit do zařízení. Díky zahnuté konsturkci navíc nebude paměť „viset“ z telefonu, ale schová za zadní stranu, díky čemuž zůstane elegantní design iPadu nebo iPhonu nenarušen. Pokud si tedy někdo z vašich blízkých stěžuje na nedostatek paměti v telefonu či tabletu, tento dárek je vhodnou volbou.

Leef iBridge 3 64GB zakoupíte zde

Apple Watch Nike Series 6 – Vynikající parťák pro sportovce

Jen si to přiznejme – venku je zima, posilovny jsou zavřené a vaše první myšlenka týkající se zdraví je pravděpodobně to, jak bude probíhat vánoční hostina. Naštěstí se ale toto období může rychle změnit a my opět vyjdeme a vyběhneme vstříc pohybu. Naštěstí je tu i jeden parťák, který nás bude motivovat, nenechá nás napospas osudu a bude nám pomáhat v takřka všech možných ohledech. Řeč je o chytrých hodinkách Apple Watch Nike Series 6, tedy nejnovější generaci jablečných hodinek, které nejenže nabízejí celou řadu převratných funkcí, ale zároveň budou i monitorovat vaše zdraví a dávat na něj pozor. Pakliže máte tedy v okolí někoho, kdo se chystá zlepšit své zdraví, není lepší volby.

Chytré hodinky Apple Watch Nike Series 6 zakoupíte zde

Tablet Apple iPad mini (2019) – Vhodný pro práci i zábavu

Pokud chcete někomu darovat něco, co bude používat na každodenní bázi a zároveň mu to pomůže nejen v produktivitě, ale také během prokrastinace a zabíjení času, máme pro vás ideálního kandidáta. Řeč je o jablečném tabletu iPad mini z loňského roku, který nabízí takřka vše, co si moderní náročný uživatel může přát. Nechybí výkonný čip A12 Bionic, 7.9palcový Retina displej, elegantní design a především praktičnost a funkčnost, která je pro Apple typická. Třešničkou na dortu je pak minimalistické rozhraní, možnost přikoupit další příslušenství nebo dotyčnému zkrátka rozšířit portfolio jablečných zařízení. Tak či onak se jedná v případě iPadu mini o vynikající volbu.

Tablet Apple iPad mini (2019) zakoupíte zde

ZENS Single Wireless Charger 10W Slim-line – Zapomeňte na kabely a porty

Samotné vás nejspíše otravuje neustálá nutnost tahat s sebou kabely, neustále je při snaze nabíjet svá zařízení cpát do portů a především řešit, zda jste si vzali správný a kompatibilní přípojku. Naštěstí je tohle vše díky ZENS Single Wireless Charger minulostí. Právě tahle nenápadná nabíječka totiž nabízí daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát. Kromě minimalistického a líbivého designu se může pochlubit například výkonem o 10W, ultra tenkou konstrukcí činící pouhých 5 mm a celou řadou nadstandardních funkcí. Pakliže si tedy některý z vašich známých stěžuje na nepohodlnost nabíjení, rozhodně doporučujeme sáhnout právě po této netradiční nabíječce.

Nabíječku ZENS Single Wireless Charger Slim-line pořídíte zde

Taška pro MacBook Tucano – Přenášení notebooku nebylo nikdy pohodlnější

Vybrat správný dárek pro muže není nikdy tak úplně jednoduché. S lecčím se nespokojíme, občas si potrpíme i na nějaký ten prémiový styl a především si musíme být naprosto jistí, že se nám daná věc bude hodit a využijeme ji v každodenním životě. Právě to je naštěstí případ tašky Tucano pro MacBook, která nabízí nejen náležitou ochranu pro drahé zařízení, ale také vypadá nanejvýš stylově, elegantně a luxusně. Díky speciální konstrukci se navíc do tašky vejde notebook takřka jakékoliv velikosti, a to pohodlně, tudíž se nemusíte bát, že se během cesty bude zařízení pohybovat sem a tam. Chcete-li tedy někoho opravdu potěšit a nabídnout mu skvělého společníka na cesty, brašna pro MacBook je skvělou volbou.

Tašku pro MacBook Tucano pořídíte zde