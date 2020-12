4 zajímavé aplikace, které by vám tento týden neměly uniknout (30. 11. 2020 – 6. 12. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Object Hunt je zábavná, zajímavá, oddychová hra, která ale ovšem není pro každého. Téma hry je jasné – jedna z osob se stává lovcem, zatímco zbytek hráčů se musí co nejlépe a co nejrychleji schovat z jeho dosahu. To ale není vše – ve hře na sebe berete různé další podoby a převleky. Jak dlouho se zvládnete skrývat před lovcem? (Zdarma)

Fotogalerie Object Hunt 1 Object Hunt 2 Object Hunt 3 Vstoupit do galerie

Máte rádi nejrůznější jednoduše vypadající arkády ve stylu kultovního Arkanoidu? Pak vás zaručeně bude bavit také hra s názvem Break Pile, ve které bude vaším úkolem zničit a rozbíjet sestavy bloků ve vzduchu. Nic ale není tak snadné, jak se na první pohled zdá – některé bloky můžete rozbít na první pokus, k rozbití jiných budete muset nejdřív zničit okolní bloky. (49 korun)

Fotogalerie Break Pile 1 Break Pile 2 Break Pile 3 Break Pile 4 Vstoupit do galerie

Aplikace Widget Smith: Color Widgets App se stane vaším skvělým a užitečným pomocníkem při vytváření a úpravě widgetů na plochu vašeho iPhonu s operačním systémem iOS 14. Můžete vytvářet widgety s různými tématy, fotografiemi, funkcemi a v různých barvách, k dispozici budete mít tři různé velikosti a spoustu možností úprav a přizpůsobení. (Zdarma)

Fotogalerie Color Widget 1 Color Widget 2 Color Widget 3 Vstoupit do galerie

Open Weather je další z užitečných, přehledných a spolehlivých aplikací, které slouží pro předpověď počasí. Tato bezplatná aplikace vám kdykoliv a kdekoliv poskytne všechny potřebné informace, a to přehledně a se vším všudy. Open Weather je aplikace, určená zejména těm, kteří dávají přednost minimalistickému designu. (Zdarma)