Vyzkoušeli jsme iOS aplikace na MacBooku Air s M1 procesorem: Zatím není o co stát

Mac App Store od samého začátku vždy zaostával za iOS App Storem v počtu aplikací, množství nákupů a samozřejmě pro Apple také v tom nejdůležitějším – množství utracených peněz uživatelů. Přece jen, aplikace pro iPhone a iPad jsou mnohem oblíbenější než ty na Mac. Když Apple před pár týdny představil zcela nové procesory Apple M1, které stojí na architektuře ARM, uvedl také jednu z nejzásadnějších novinek v oblasti aplikací a her od vzniku samotného App Store. Díky novým procesorům je možné na počítačích, které jimi disponují, spouštět aplikace a hry určené pro iOS. My jsme iOS aplikace pro Mac vyzkoušeli na MacBooku Air s M1 procesorem a rádi bychom se s vámi podělili o naše pocity.

Pokud chcete nainstalovat na Mac aplikaci pro iOS z App Store, je nutné mít počítač s procesorem M1 z dílny Applu. Takové počítače jsou zatím dostupné tři a jedná se o Mac mini, MacBook Air a MacBook Pro. Je jedno, který z těchto počítačů použijete – veškeré aplikace, které najdete v App Store pro iOS a jsou dostupné také pro Mac App Store mají jediný požadavek na kompatibilitu a to je právě procesor M1. Nestane se vám tedy, že něco, co spustíte na MacBooku Pro, tak si na MacBook Air nespustíte. Stačí zkrátka mít M1 procesor a o víc se nemusíte starat.

Jakmile na stroji s M1 spustíte App Store, zřejmě vás překvapí, že nevidíte nic jiného než na vašem stávajícím počítači s procesorem od Intelu. App Store totiž nenabízí žádnou kategorii iOS aplikací a her. Dokonce se aplikace pro Mac a iOS nemíchají a nenajdete je ani v žebříčcích nejoblíbenějších aplikací. Bohužel tedy na první pohled žádnou aplikaci pro iOS v Mac App Store nenajdete. Apple zkrátka spustil tuto možnost dřív, než pro ni přizpůsobil Mac App Store a je vidět, že je vše takové nedokončené a nepřehledné.

Zřejmě se ptáte, jak tedy dostanete aplikace pro iOS do vašeho MacBooku a zda jsou už vůbec k dispozici. Ano, jsou a dostat se k ni můžete výhradně přes vyhledávání v Mac App Store, kde je po zadání hledaného výrazu možné přepnout mezi vyhledanými aplikacemi pro Mac a aplikacemi pro iPad a iPhone. To je aktuálně jediná možnost, jak se k aplikacím pro iOS dostat a pokud neznáte název aplikace, kterou chcete hledat, máte smůlu. Jakmile zadáte název aplikace a najdete ji v sekci pro iPhone a iPad, stačí klasicky aplikaci nainstalovat tak, jako každou jinou pro Mac.

Problém je v tom, že aplikací zatím v App Store z iOS na Mac moc nenajdete. Vlastně z těch nejpopulárnějších na iOS dle žebříčku přímo v App Store pro iOS chybí téměř všechny. Naopak jsou k dispozici aplikace, o kterých jste nikdy neslyšeli a upřímně ani slyšet nechtěli. Když už nějakou zajímavou hru nebo aplikaci najdete a nainstaluje, zřejmě vás překvapí, že i když se jedná o aplikaci pro iPad Pro, který má větší rozlišení a stejnou velikosti displeje jako MacBook Air, tak si aplikaci nemůžete spustit ve full-screen režimu. Je to celkem nepochopitelné, ale Apple vám dovolí otevřít aplikaci pouze v malém okně a je jedno, že na iPadu funguje ve Full Screenu a v obrovském rozlišení.

Další problém je pak v tom, že Apple zřejmě vůbec nesleduje, jaké aplikace převedl na Mac. Vývojáři totiž, pokud to vyloženě nezakáží, se setkají s tím, že jim Apple jejich hru automaticky převede do režimu kompatibility s Macem. Jedinou výjimou jsou aplikace a hry, kde to z nějakého důvodu nelze, například nálepky pro iMessage, protože iMessage aplikace pro Mac nálepky stále nenabízí. Převedené aplikací je však skutečně jen strojové a jde jen o to, aby bylo možné aplikaci spustit. Zda však půjde ovládat, to už nikoho nezajímá.

Například ve hrách Infinity Ops a F1 Mobile, což jsou poměrně populární hry a nestojí za nimi žádné malé společnosti, jsem se setkal s tím, že si aplikaci sice nainstalujete a spustíte, ale tím jste skončili. Obě hry totiž ovládáte buď pomocí akcelometru, který MacBook Air s M1 nemá, nebo pomocí dotykového displeje, který jak asi tušíte v případě Macu také tak trochu chybí. Bohužel nastavit u F1 možnost ovládání na klávesnici není možné, protože s touto možností hra vůbec nepočítá. To stejné pak u Infinity Ops. Využít trackpad místo displeje také není možné a hra si s tím bohužel neporadí.

V podstatě jediné hry a aplikace, které lze v současné době ovládat a plnohodnotně využít jsou ty, jenž nevyužívají multi-touch gesta, akcelometr, gyroskop ani digitální kompas. Jedná se tedy jen o zákaldní hry nebo strategie a samozřejmě také aplikace typu Facebook a tak podobně.

Pokud jste se tedy těšili, jak si na svém Macu zahrajete oblíbené hry z iOS jako je třeba Call of Duty Mobile, bohužel na to můžete aktuálně zapomenout. Je otázka, jak si s tím vývojáři poradí a zda vůbec budou schopni do většiny her a aplikací implementovat ovládání pomocí trackpadu a klávesnice. Zatím je to však hudba budoucnosti a v součansé době jsou iOS aplikace pro Mac ve fázi, kdy je sice některé možné spustit, ovšem u mnoha z těch, které již jsou v App Store, narazíte na některý z výše uvedených problémů.