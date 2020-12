Apple přiznal problémy s displeji iPhonů 11, nabízí opravu zdarma

Jste majiteli iPhonů 11 a přijde vám, že displej vašeho telefonu špatně reaguje na dotek, potažmo už na něj reagovat zcela přestal? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. V žádném případě totiž nejste sami. Apple totiž dnes v noci veřejně přiznal, že některé iPhony 11 vyrobené od listopadu 2019 do května 2020 trpí vadou dotykového modulu. Kvůli tomu proto nabízí opravu zdarma a to po dobu dvou let od prvního maloobchodního prodeje vašeho telefonu.

Problém Apple přiznal jako již tradičně přes svou webovou sekci věnovanou opravným bezplatným programům, ve kterých jej stroze popisuje. Na stejném místě rovněž naleznete ověřovací prvek, po jehož vyplnění IMEI telefonu zjistíte, zda máte na bezplatnou opravu nárok, či je váš telefon novějšího data výroby (pokud jste jej tedy samozřejmě zakoupili v posledních měsících). Nutno nicméně podotknout, že naprostou většinu tuzemských uživatelů může zatím nechat tento program chladnými, jelikož se na jejich telefony vztahuje při nákupu na fyzickou osobu standardní dvouletá záruka. Pro osoby, které telefon nakoupily na firmu a to u obchodů, které poskytují jen jednoletou záruku (na což mají ze zákona nárok), je nicméně spuštění tohoto opravného programu velmi příjemné. V zahraničí to pak platí i pro běžné uživatele, jelikož například v USA dávají prodejci k dispozici jen záruku jednoletou.

Co se týče využití bezplatného opravného programu, ten lze jako již tradičně využít u všech poskytovatelů autorizovaných servisních služeb Applu, kterých je v České republice poměrně dost. Pokud byste v jejich hledání tápali, obrátit se můžete kromě internetu třeba i na zákaznickou podporu Applu, která vám s opravou poradí.