4 filmy na iTunes, které si o mikulášském víkendu pořídíte výhodněji (4. 12. 2020 – 6. 12. 2020)

Je tady mikulášský víkend. Chtěli byste si jej zpříjemnit nějakým zajímavým filmem? V dnešním článku vám opět jako každý týden přinášíme tipy na zajímavé filmy, které tento víkend seženete na iTunes o něco levněji.

Sám doma

Kdo by neznal dnes již klasický příběh o osmiletém Kevinovi, kterého jeho rodina nedopatřením nechá na vánoční svátky samotného doma? To, co se zpočátku zdá jako skvělá příležitost k absolutní svobodě a skvělé zábavě, se záhy kvůli řádění dvojice místních zlodějíčků měni v noční můru. Obstojí malý Kevin tváří v tvář banditům?

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Sám doma pořídíte zde.

Avengers: Endgame

Na iTunes můžete tento víkend sehnat levněji také čtvrtý díl oblíbené ságy o Avengers. Setkáte se v něm opět s nejmocnějšími hrdiny světa, kteří se opět spojí, aby po předchozím výrazném oslabení znovu bojovali za bezpečí a záchranu planety ve strhujícím a velkolepém finále.

99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Avengers: Endgame pořídíte zde.

Obecná škola

V období krátce po skončení války nastupuje do chlapecké třídy jedné ze škol na předměstí Prahy nový učitel jménem Igor Hnízdo. Všem malým žákům je od samého začátku jasné, že nový pan učitel bude zcela jiný než kolegyně, kterou nahradil. Jeho svérázné metody se ukáží jako neobyčejně účinné, nad jeho působením na půdě školy se ale zanedlouho začnou stahovat mračna.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Film Obecná škola pořídíte zde.

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Patříte mezi fanoušky novodobých dílů ságy Star Wars? Pak byste si tento víkend neměli nechat ujít snímek Star Wars: Vzestup Skywalkera z režisérské dílny J. J. Abramse. Prožijte strhující zavěr stěžejní Ságy Skywalkerů, ve které se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

99.- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Star Wars: Vzestup Skywalkera pořídíte zde.