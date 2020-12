Unboxing HomePod mini v podání LsA

Když jsem před pár týdny konečně sehnal od resellerů Playstation 5, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu to stejné absolvovat také s HomePodem mini. Nakonec se nám přece jen jeden kousek podařilo sehnat a ještě než se podíváme na recenzi, rozhodně stojí za to se podívat také na pár fotek z unboxingu této vyprodané exkluzivitky.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

První, čeho si všimnete, je velikost samotné krabičky. Ta je totiž opravdu menší, než by ledaskdo čekal a to navíc zhruba jednu třetinu jejího obsahu tvoří 20W adaptér, kabeláž a potřebné dokumenty. Samotný HomePod mini je pak skutečně poměrně miniaturní zařízení, které však svým zpracování odpovídá ostatním produktů z dílny Applu. Na recenzi již nyní usilovně pracujeme a prozatím budeme rádi, když se podíváte na fotky z následujícího unboxingu.