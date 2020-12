Nákupy v aplikacích a předplatná z App Store lze konečně sdílet s rodinou

Na letošní WWDC oznámil Apple malé, leč velmi užitečné vylepšení jeho App Store a toho, jak jej mohou uživatelé využívat. Řeč je konkrétně o možnosti sdílet nákupy v aplikacích (nebo chcete-li mikrotransakce) s rodinou, potažmo s nimi jednoduše sdílet i předplatné služby, které například dříve nenabízely rodinné plány. A právě tato vylepšení se dnes v noci stala realitou.

Jak je již u Applu zvykem, veškeré sdílení probíhá přes iCloud a to bez ohledu na to, zda si v něm předplácíte rodinné tarify úložiště či nikoliv. Zatímco u nákupů aplikací se zdá, že se sdílí automaticky a vy je nemůžete jakkoliv zakázat, v případě sdílení předplatných tuto možnost máte. Stačí navštívit Nastavení – vaše jméno – Předplatná a zde si nastavit nový přepínač Sdílet nová předplatná na vypnuto či zapnuto. Samozřejmostí je pak možnost nastavit si, jakým členům rodiny má být sdílení určitých předplatných umožněno a jakým naopak zakázáno. Jedinou softwarovou podmínkou k využití možnosti je mít na iPhonu nainstalovaný alespoň iOS 14.2, na iPadu iPadOS 14.2 a na Macu Big Sur 11.0.1.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nutno podotknout, že ne každá aplikace na bázi předplatného rodinné sdílení umožní. Vše je totiž v tomto směru v rukou vývojářů, kteří si musí u svých produktů sami nastavit, zda chtějí rodinné sdílení povolit či nikoliv. Zda budou této možnosti hojně využívat či nikoliv je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách. Na jednu stranu by tím totiž přišli o peníze, jelikož by jedno předplatné začalo využívat více lidí a nikoliv jen jeden, jako tomu bylo doposud, ale na druhou stranu by se uživatelská základna jejich produktu výrazně zvýšila. Vše v tomto směru ukáží až následující týdny.