6 nejčastějších problému iPhonů 12 a jak je vyřešit

Je to již několik dlouhých týdnů nazpátek, co jsme se dočkali představení čtveřice zbrusu nových iPhonů 12. Pokud náš magazín čtete pravidelně, popřípadě pokud se v Apple světě orientujete, tak víte, že jablečná společnost představila iPhone 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max. Jestliže patříte mezi šťastné majitele jednoho z těchto stále nedostupných telefonů, tak jste se už mohli setkat s určitými problémy, které se i několik týdnů po představení objevují. O těchto problémech by samozřejmě měli vědět i budoucí majitelé těchto telefonů – pojďme se proto v tomto článku na ty nejběžnější problémy podívat. Kromě toho si ukážeme, jak tyto problémy můžete popřípadě řešit.

Slabá výdrž baterie

Mezi jeden z nejčastějších problémů, se kterými se uživatele nových iPhonů 12 setkávají, je nízká výdrž baterie na jedno nabití. V tomto případě by uživatelé měli vědět hned několik věcí. Letos jsou baterie nových iPhonů, oproti těm minulým, zmenšené. Apple musel tento krok učinit především kvůli integraci 5G. I přesto, že jsou nové iPhony osazeny procesorem A14 Bionic, který je velmi výkonný a zároveň velmi úsporný, tak lze rozhodně menší výdrž baterie poznat – berte to tedy v potaz. Zároveň byste měli vědět, že prvních pád dní po spuštění nového iPhonu běží na pozadí nespočet různých procesů, které se musí dokončit – například stahování fotografií. Pár prvních dnů se tedy se slabší výdrží smiřte. Zároveň nezapomeňte váš iPhone také aktualizovat na nejnovější iOS, a to v Nastavení -> Obecné -> Aktualizace software.

Nefunkční 5G

V posledních dnech se na internetu a různých fórech objevily příspěvky od nespokojených uživatelů nových iPhonů 12, kteří si stěžovali na špatné fungování 5G. Prvně je nutné podotknout, že podpora 5G sítě je v Česku prozatím velmi žalostná – využít ji můžete jen v několika větších městech. Jestliže se ale nacházíte na místě, kdy by 5G mělo být podporováno, a i přesto vám nefunguje, tak může být problém ve vašem zařízení. Pravdou je, že operátoři na příchod iPhonů 12 s 5G nebyli vůbec připraveni a nepřichystali aktualizace, pomocí kterých může 5G fungovat bez problémů. Tyto aktualizace by se však již nyní měli dostávat mezi uživatele. Aktualizaci nastavení operátora můžete provést v Nastavení -> Obecné, kde rozklikněte Informace. Zde by se pak mělo zobrazit dialogové okno, ve kterém budete schopni aktualizaci provést. Pokud se nezobrazí, tak ještě aktualizujte iOS. Jestliže ani tohle nepomůže, tak budete muset vyčkat na opravu.

Špatně fungující Wi-Fi

Jestliže si váš nový iPhone 12 špatně rozumí s vaší, či jakoukoliv jinou Wi-Fi sítí, tak opět ani v tomto případě rozhodně nejste jediní. V tomto případě můžete prvně zkusit nastavit, aby iPhone konkrétní síť začal ignorovat. Po ignorování se iPhone bude chovat tak, jako kdyby ke konkrétní Wi-Fi síti nikdy nebyl připojený, kromě toho bude nutné také znova zadat heslo. Pro ignorování sítě přejděte do Nastavení -> Wi-Fi, kde u nefunkční Wi-Fi sítě klepněte na ikonu i v kolečku. Poté je nutné, abyste nahoře klepnuli na Ignorovat tuto síť, a poté v dialogovém okně na Ignorovat. Nyní se zkuste opětovně k Wi-Fi připojit. Pokud se problém nevyřeší, zkuste kompletně obnovit nastavení sítě na iPhone. Stačí přejít do Nastavení -> Obecné -> Resetovat, kde klepněte na Obnovit nastavení sítě.

Bluetooth vypadává

Jestliže máte na vašem iPhonu 12 problémy s Bluetooth, například pokud se jablečný telefon od jiného zařízení neustále odpojuje, popřípadě pokud se nemůžete vůbec připojit, tak prvně můžete nastavit, aby iPhone na zařízení zapomněl, a poté jej zkusit znova připojit. Chcete-li tento proces provést, tak na vašem iPhonu přejděte do Nastavení -> Bluetooth, kde klepněte na ikonu i v kolečku vedle Bluetooth zařízení, se kterým máte problém. Pak už jen klepněte na tlačítko Ignorovat a nakonec dole na Ignorovat zařízení. Poté je nutné, abyste se k vašemu Bluetooth zařízení opětovně připojili, respektive abyste znova provedli párování. Jestliže vám tohle nepomohlo, tak můžete stejně jako v případě Wi-Fi vyzkoušet obnovu síťových nastavení. Stačí přejít do Nastavení -> Obecné -> Resetovat, kde klepněte na Obnovit nastavení sítě.

Nefunkční reproduktory

Někteří novopečení vlastníci nejnovějších iPhonů si mimo jiné stěžují na nefunkční reproduktory, popřípadě na nefunkční sluchátko. Ve většině těchto případech ale není problém vyloženě s reproduktorem či sluchátkem, ale se špatným nastavením. Občas se může iPhone přepnout například na nějaký Bluetooth reproduktor, který je ztišený, anebo na nějaká bezdrátová sluchátka. Vy si poté pustíte hudbu nebo přijmete hovor a zjistíte, že nic neslyšíte. Řešení je v tomto případě naprosto banální – stačí změnit zvukové zařízení. Toho docílíte tak, že otevřete ovládací centrum, a poté v panelu s ovládáním hudby klepnete na ikonu AirPlay. Zde už jen stačí v okně zaškrtnout možnost iPhone.

Face ID nelze nastavit

Jestliže nejste schopni na vašem novém iPhonu 12 nastavit Face ID, tak zbystřete. V tomto případě může být problém banální, anebo naopak fatální. Hned na začátek si odpovězte na jednu základní otázku – nalepili jste na displej vašeho nového iPhonu tvrzené sklo? Pokud ano, tak s největší pravděpodobností bude problém právě v něm. Nejčastěji problém nastává tehdy, pokud je sklo nalepené špatně, potažmo pokud se někde ve výřezu pro Face ID nachází bublina, popřípadě nějaký prach. Jestliže jste po prozkoumání zjistili, že by Face ID doopravdy mohlo ve výhledu něco vadit, tak musíte sklo sundat, očistit a nelepit nové. Pokud ale ve skle problém není, tak je ve většině případech vadný modul Face ID a zařízení budete muset reklamovat. Samozřejmě před tím vyzkoušejte zařízení restartovat, aktualizovat a popřípadě obnovit do továrního nastavení – třeba budete mít štěstí.