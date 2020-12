5 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (4. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Profesionální nástroj QCode cílí primárně na pokročilejší vývojáře, kteří se soustředí na vývoj v jazyku Swift a Objective-C. Tento program konkrétně slouží pro převod nejrůznějších obrázků, a to rastrových i vektorových, a animací přímo do podoby kódu, který už jen následně stačí vložit do vašeho projektu.

Původní cena: 2 290 Kč (1 290 Kč)

Jestliže hledáte nějaký praktický a jednoduchý program, s jehož pomocí byste mohli přidat vodoznak do vašich snímků či fotografií, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Bulk Photo Watermark. Tento nástroj si poradí s hromadným přidáním zmiňovaných vodoznaků, přičemž se může jednat o text, obrázek, QR kód či část metadat.

Původní cena: 229 Kč (99 Kč)

Zakoupením aplikace Photo Art Filters: DeepStyle získáte parádní nástroj, který vám pomůže vaše snímky a fotografie posunout o několik úrovní kupředu. Tento program navíc používá umělou inteligenci a neuronové sítě, přičemž vám nabídnou řadu propracovaných efektů, díky kterým můžete například fotku v okamžiku proměnit na umělecké dílo.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Aplikace iReal Pro je určena především pro nejrůznější muzikanty, přičemž ani nezáleží na tom, zdali se řadíte mezi začátečníky či pokročilé. Tento nástroj vám dokáže posloužit jakožto sbírka vašich not a akordů, díky čemuž můžete snadno a prakticky kdykoliv trénovat, aniž byste museli jednotlivé podklady hledat.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, kdybyste si mohli vyzkoušet práci operátora tísňové linky? Přesně tohle si totiž vyzkoušíte ve hře 911 Operator, kde budete muset komunikovat s volajícími a řídit složky integrovaného záchranného systému. Zároveň budete muset poskytovat informace o případné první pomoci, určovat, jaké složky a kolik jich je potřeba na místo poslat a podobně. V některých případech se navíc budete muset vypořádat s „vtipálky,“ kteří vás budou chtít jen napálit.

Původní cena: 14,99 € (2,24 €)