Vybíráme nejlepší vánoční smart dárky pro videotvůrce, podcastery a hudebníky

Komerční sdělení: Je to skoro až k nevíře, ale letošní Vánoce už pomalu klepou na dveře. Zatímco s vánoční výzdobou, sháněním stromečku či zabíjení kapra vám tak úplně nepomůžeme, s výběrem vhodných vánočních dárků bychom přeci jen mohli – tedy alespoň v případě, že sháníte dárky pro videotvůrce, podcastery či hudebníky. Přesně pro tyto “vánoční cíle” jsme si totiž připravili následující výběr, kterým jim pod stromečkem zaručeně vykouzlíte úsměv na tváři a kdo ví – třeba jim i skrze něj pomůžete nastartovat jejich hvězdou kariéru. Pusťme se tedy do něj.

PreSonus Eris HD10BT – Kvalitní sluchátka jsou základ

Náš výběr vánočních dárků pro videotvůrce, podcastery a hudebníky nemůžeme v žádném případě začít ničím jiným, než kvalitními sluchátky vhodnými snad pro každou činnost spojenou se zvukem. Přesně taková jsou totiž sluchátka PreSonus Eris HD10BT. Jedná se o designově velmi povedená bezdrátová náhlavní sluchátka disponující vynikajícím zvukem, ale třeba i aktivním potlačením okolního hluku, která obdarovanému zajistí, že v případě potřeby “vypne” jediným tlačítkem okolní svět – tedy samozřejmě s notnou dávkou nadsázky. Super je i to, že se sluchátka pyšní velmi slušnou výdrží 16 hodin či možností propojit je se zdrojem zvuku skrze klasického 3,5mm jacka a potažmo i 6,3mm port přes přibalený adaptér. Třešničkou na dortu je pak jejich velmi kvalitní zpracování kombinující kov, měkké polstrování a kůži. Za 3590 Kč skutečně skvělá volba.

Sluchátka můžete zakoupit zde

iLoud Micro Monitor – Dejte o sobě okolí vědět

Není-li váš “vánoční cíl” příznivcem sluchátek, ale spíše reproduktorů, vyrazit dech mu můžete dvojicí velmi pěkných 25W monitorů iLoud Micro Monitor. I ty se pyšní opravdu vynikajícím zvukovým projevem bez jakéhokoliv slyšitelného zkreslení či možností připojit se k nim přes Bluetooth telefonu, tabletu, počítače či televize a využívat je tedy jako jejich primární zvukové zdroje. Zkrátka a dobře – pokud obdarovaný bude chtít dát svému okolí o sobě a svých zvucích vědět, dokáže to prakticky z čehokoliv s Bluetooth. U reproduktorů nebo chcete-li monitorů ale kromě zvuku zaujme i velmi pěkný minimalistický design, díky kterému se může tento produkt bez okolků stát šperkem jakéhokoliv minimalisticky laděného interiéru. Vybírat lze z černé a bílé barevné varianty.

Reproduktory můžete zakoupit zde

Rode VideoMic Me-L – Když už mikrofon iPhone nestačí

Přestože jsou mikrofony iPhonů, iPadů či iPodů touch na velmi solidní úrovni a zvuky díky tomu dokáží zachytit poměrně realisticky, s přídavnými mikrofony se zkrátka stále rovnat nemohou. Pokud tedy chcete posunout zvukové záznamy vašeho blízkého na novou úroveň, není určitě koupě externího mikrofonu ke smartphonu od věci. Skvělou volbou je v takovém případě třeba VIdeoMic Me-L z dílny Rode. Jedná se o klasický směrový mikrofon plně kompatibilní s iOS a iPadOS osazen Lightning konektorem, který stačí jednoduše k portu iZařízení připojit a pak už jen plně využít jeho potenciál prakticky v jakékoliv aplikaci umožňující zaznamenávat zvuk – tedy klidně Diktafonu či Fotoaparátu. Rozdíly v kvalitě takto zaznamenaných zvuků a zvuků získaných přes iPhone jsou pak slyšitelné “na první dobrou” a to za jakékoliv situace – například při větru zajistí dokonalé snímání zvuku protivětrná ochrana nebo chcete-li “mrtvá kočka”. Jedná se tedy o pomocníka, který je využitelný vždy a všude.

Mikrofon můžete zakoupit zde

iRig Mic Video Bundle a Video Creator HD Bundle – I s telefonem se dají natáčet velkolepé věci

Fotoaparáty dnešních smartphonů jsou již natolik kvalitní, že téměř vymýtily klasické videokamery – tedy minimálně na amatérské a poloprofesionální úrovni. I přesto je nicméně dobré telefonům v zaznamenávání dokonalých záznamů dopomoci skrze příslušenství, které k nim lze snadno bezdrátově či kabelově připojit. Pokud je do záznamu videa blázen i váš blízký a jeho primárním nástrojem je právě telefon, můžete mu pomoci rozvinout jeho potenciál balíčkem příslušenství iRig Mic VIdeo Bundle, který obsahuje multifunkční stojan umožňující pohodlné natáčení z ruky i například ze země či stolu, spolu se směrovým mikrofonem, který pomůže do videa zachytit výrazně lepší zvuk než jaký by zvládl zaznamenat telefon.

Set můžete zakoupit zde

Je-li váš blízký, kterého chcete obdarovat, primárně interiérovým tvůrcem a to ještě tím, který rád a často hovoří do kamery v klidu a bez zbytečných pohybů, potěšit jej určitě můžete setem iRig Mic Video Creator, který obsahuje jak multifunkční stojan, tak přisvětlovací LED kruh s možností přizpůsobení teploty a kondenzátorový mikrofon. Jedná se tedy o výbavičku, se kterou se budou “kecací videa”, make-up tutoriály či jakákoliv jiná dílka, ke kterým je kvalitní osvětlení potřeba, točit jedna báseň. Světýlka navíc k Vánocům prostě patří – a to v jakékoliv formě!

Set můžete zakoupit zde

iOgrapher Multicase Bundle – Stabilita na prvním místě

Pokud je pak “vánoční cíl” ještě větší gurmán a jde mu primárně o velmi stabilní záběry, sáhnout pro něj můžete po setu iOgrapher Multicase Bundle, který obsahuje univerzální držák na telefon s dvojitým úchopem, který právě dokonalou stabilitu při natáčení videa nabídne. Na držáku je navíc super to, že disponuje klasickými “sáňkami” pro připnutí příslušenství, které je v balíku ostatně obsaženo. Připevnit k němu tak jednoduše můžete jak externí mikrofon připojitelný k telefonu v držáku, tak i světlo, které dodá tmavým scénám potřebný jas. Pokud je pak podle vás set zbytečný a darovat chcete jen samostatný držák, je to samozřejmě také možné.

Set můžete zakoupit zde

iKlip GO – Selfie ještě nevymřely!

Přijde vám, že je mánie selfie již zdárně za námi? Ale kde že. Tento typ fotek a videí se totiž těší i nadále ve světě velké popularitě, která zřejmě hned tak neutichne. Ostatně, aby taky ano, když chrlí výrobci příslušenství pro příznivce tohoto typu záznamů skutečně skvělé příslušenství. Máte-li v plánu někoho takového obdarovat i vy, skvělým dárkem pro něj bude zcela určitě selfie tyč s Bluetooth spouští iKlip GO, která mu jednak dokonale prodlouží jeho ruku a tím mu tak pomůže zachytit dokonalá selfle videa a fotky a jednak poslouží ve chvílích “selfíčkového oddechu” jako fajn držák pro natáčení všeho okolo – tedy samozřejmě při přepnutí přední kamerky telefonu na zadní. Zkrátka a dobře, jedná se o univerzální dárek, který si své uplatnění najde snad u každého.

Selfie tyč můžete zakoupit zde

iRig Keys I/O 25 – Virtuózem snadno, rychle a s iPhonem v ruce

Žijeme v moderní době, která s sebou přináší možnosti, o kterých by se nám ještě před pár lety zřejmě ani nesnilo. Skvělým příkladem může být třeba MIDI klaviaturka iRig Keys I/O 25, která je velmi snadno propojitelná s iPhonem či iPadem a aplikacemi v nich. Díky tomu tak není problém například něco jednoduchého poskládat, popřípadě si s výstupem kláves hrát přes GarageBand a podobné softwary. Fantazii se zkrátka v tomto směru meze v žádném případě nekladou. Pokud je tedy váš blízký zaměřen podobným směrem, z podobného dárku bude zcela určitě nadšen. Bude s ním totiž moci dělat bez nadsázky vše, co si jen zamane. Jen pozor, aby se vaše Vánoce nezměnily v jeden nekonečný koncert, který bude přerušitelný snad jen odpojením elektřiny či pořádnou dávkou svařáku.

Klaviaturu můžete zakoupit zde