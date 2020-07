5 tipů, jak zlepšit záznam zvuku na mobilech

Komerční sdělení: 5 tajemství či tipů vám odhalí jednoduchá pravidla a rady, jak zlepšit kvalitu zvuku u videí. Pokud je budete dodržovat, v krátkém čase se zvuk vašeho videa rapidně vylepší. A budete koukat, jak vás kamarádi na facebooku a youtube pochválí!

Udržte si své diváky! Každou minutu nahrávají uživatelé na YouTube přes 300 hodin videí. Každý z nás může totiž vytáhnout z kapsy mobil a okamžitě začít točit. Každý z nás je dokumentaristou. Ukazujeme to, co v daném okamžiku prožíváme. Ale tahle videa mají bohužel většinou mizerný zvuk. Abyste udrželi diváka, potřebujete i kvalitní audio záznam. Zde je 5 tajemství, jak do mobilního zařízení zaznamenat zvuk profesionální. 1. Sluchátka mohou sloužit i jako mikrofon Víte, že sluchátka mohou sloužit i jako mikrofon? Byli byste překvapeni, o kolik se zlepší kvalita zvuku pouhým připojením obyčejných sluchátek, které byly dodány s vaším mobilem. Pokud byste chtěli natočit video a zapomněli si svoji zvukovou výbavu, využijte sluchátka, která jsou naštěstí vždy k dispozici v batohu nebo v kapse. Pokud do nich mluvíte, mohou se chovat jako malý klopový (podle umístění na klopě košile) mikrofon zachycující relativně dobrý zvuk. 2. Kupte si skutečný mikrofon Existuje spousta profesionálně znějících mikrofonů, které nezničí váš rozpočet. Podívejme se na ně!

VideoMic Me-L

VideoMic Me-L je směrový mikrofon s Lightning rozhraním pro přímé použití na zařízeních iOs. Zajistí videím velmi kvalitní zvuk a díky své směrové charakteristice potlačí okolní ruchy a zaměří se na to, co natáčíte. Má rovněž sluchátkový 3,5mm jack výstup pro kontrolu natáčeného zvuku sluchátky či pro přehrávání.

VideoMic Me-L je kompatibilní se všemi zařízeními Apple iOS s rozhraním Lightning a se systémem iOS 11 nebo novějším.

Rode VideoMicro

Když v RODE stvořili VideoMicro, nastavili nový standard pro malé a cenově dostupné směrové mikrofony. Tento mikrofon s odhlučněným uchycením zachytí solidní zvuk až do vzdálenosti 150 – 180 cm.

POZOR: pro připojení k mobilnímu telefonu potřebuje Rode VideoMicro jiný kabel, než je součástí balení. Dokupte si k němu redukci TRS-TRRS, tedy kabel SC7.

Poznámka: vymoženosti pouzdra iOgrapher

Pokud potřebujete rychle a přesně nasměrovat mikrofon i objektiv na mobilu k cíli, jenž nahráváte, ideálním řešením jsou pouzdra iOgrapher. Bývají vybavena speciálními držáky, nebo chcete-li sáňkami pro uchycení externího mikrofonu, lze na ně připevnit i externí světlonebo celé pouzdro připevnit na stativ, takže jsou mobil i mikrofon pevně zafixovány atd.

Chcete být profesionálním filmařem? Pořiďte si některý dlouhý mikrofon-pušku (ve filmařské hantýrce shotgun). Přesně zaznamená i vzdálený signál a lze jej rovněž snadno uchytit do pouzdra iOgrapher.

Poznej víc: Proč nepoužívat interní mikrofon a čím snímat mluvené slovo?

Poslechněte si, jaké propastné rozdíly existují, když budete hlas zaznamenávat přes mikrofon zabudovaný do mobilu, tabletu nebo přes mikrofony externí. A dozvíte se také, jaké mikrofony k mobilu či tabletu existují a jak znějí z různých vzdáleností. Můžete přemýšlet, který je ten pravý pro vás.

iRig Mic Lav

iRig Mic Lav uživatelé milují a používají poměrně často. Nazývá se rovněž klopový, a to proto, že si jej můžete připnout na kabát nebo košili. Má výborný zvuk. Skvělé je to, že je adaptabilní a umožňuje použít 2 mikrofony zapojením jednoho mikrofonu do zvukového vstupu druhého. A také umožňuje kontrolovat zvuk. To se hodí pro záznam rozhovorů nebo živá vystoupení se dvěma konferenciéry a podobně. A iRig Mic Lav je kompatibilní se zapojením TRRS.

3. Hlídejte si úroveň zvuku na vstupu

Pokud neslyšíte, co nahráváte, může se vám do záznamu dostat spousta nežádoucích jevů: nárazy vzduchu na kapsli mikrofonu, lupance, praskance, údery do těla mikrofonu a podobně. Jak tomu zabránit? Jednoduše kontrolním poslechem a změnou pozice mikrofonu. Jak můžete záznam kontrolovat? Třeba pomocí šikovného adaptéru RODE SCL6 nebo SC6. Má totiž sluchátkový výstup! Je to věc, kterou byste měli brát všude s sebou.

Poznámka: jaký je rozdíl mezi TRS a TRRS?

Stačí si zapamatovat, že TRRS jde připojit do mobilních zařízení a TRS lze připojit do kamer typu DSLR – zrcadlovek. Chcete-li pomůcku pro zapamatování, vezměte audio kabel a podívejte se, zda jsou na konektoru 3 kroužky. Pokud ano, znamená to, že se jedná o TRRS. Pokud máte pouze 2 kroužky, pak jeho TRS.

Poznej víc: Jak snímat zpěváka s kytarou?

Hrajete na kytaru, zpíváte a chcete se s tím pochlubit na síti? Mrkněte na různé typy snímání zpěvu (jedním, dvěma) různými mikrofony! Který se vám bude líbit víc?

4. Stáhněte si aplikaci FILMIC PRO a kontrolujte pomocí ní úroveň signálu

Nakupte a stáhněte si aplikaci Filmic Pro. Je to jedna z nejlepších video aplikací, která existuje. Nejenže umí kontrolovat zvuk v reálném čase, ale umí měnit úroveň zvukového signálu přicházejícího do kamery. Její součástí je zařízení pro dálkové ovládání.

Stáhli jste program Filmic Pro a máte perfektní mikrofon i zařízení, které umožňuje kontrolovat nahrávaný zvuk přes sluchátka. Nyní je čas zkontrolovat vstupní úrovně zvuku. Program Filmic Pro má na pravé straně skvělou funkci, která zobrazuje zvukový vstup. Když někdo mluví, všimněte si, že se ukazatel úrovně pohybuje nahoru a dolů. Požádejte moderátora, aby promluvil tak, jako byste ho natáčeli. Pokud je příliš hlasitý a úrovně jsou zobrazeny červeně, snižte vstupní úroveň (tzv. zisk). Pokud zaznamenáte zvuk s příliš vysokou úrovní vstupního signálu, pravděpodobně dojde k jeho zkreslení.

5. Zkontrolujte záznam ihned po nahrání

Zkontrolujte své video ihned poté, co jste ho nahráli. Pokud je dlouhé, nemusíte celé, ale jen důležité okamžiky a vybrané pasáže. Nebuďte osobou, která natočí skvělé záběry na výletě do Disney Worldu a když se vrátí do hotelu, zjistí, že zapomněla zapnout externí mikrofon!