Microsoft Teams míří do CarPlay

Společnost Microsoft v tomto týdnu představila hned několik změn, které přichází na její komunikační platformu Microsoft Teams. Jednou z těch, které zajisté ocení nejeden jablíčkář, je integrace se systémem CarPlay. Kromě této podpory nabízí Microsoft Teams také nové možnosti pro nahrávání hovorů a další práci s nimi.

Fotogalerie microsoft teams 14 microsoft teams 2 microsoft teams 3 microsoft teams 4 +2 Fotek microsoft teams Vstoupit do galerie

Server The Verge tento týden uvedl, že uživatelé získají díky integraci MS Teams a CarPlay možnost zahajovat i přijímat hovory ve svém voze s připojenou náhlavní soupravou pro telefonování. K zahájení hovorů prostřednictvím MS Teams bude možné využít také virtuální hlasovou asistentku Siri. Počátkem příštího roku nabídne platforma Microsoft Teams také možnost přesměrování hovorů mezi mobilními a desktopovými zařízeními – bude tedy možné například zahájit hovor na iPhonu, a poté v něm plynule pokračovat na Macu. K přesměrování dojde rychle a prakticky neznatelně, a uživatelé tak při hovoru získají mnohem větší flexibilitu. Platforma Microsoft Teams získá také v budoucnu nové uživatelské rozhraní pro volání, kde uživatelé získají snazší přístup ke kontaktům, hlasové schránce a historii všech hovorů. Do MS Teams by měly také v blízké budoucnosti dorazit nové funkce, související s nahráváním hovorů a videokonferencí na SharePoint nebo úložiště OneDrive. Téměř všechny novinky s výjimkou zmíněného přesměrovaného hovoru by se měly objevit v nejbližší aktualizaci aplikace Microsoft Teams.