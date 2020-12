Alza: O HomePody mini je extrémní zájem

Že se Apple trefil novým HomePodem mini do chuti jablíčkářů je při pohledu na zahraniční skladové zásoby této novinky naprosto jasné. Ty jsou totiž beznadějně vyprodané a uživatelé, kteří si tento produkt chtějí objednat přímo od Applu skrze Online Store, se tak jeho dodání v naprosté většině zemí dočkají až v příštím roce. Obří zájem je ale i na trzích, kde se HomePod mini přes Online Store prodávat nebude. Výjimkou není v tomto směru ani Česká republika.

Když tuzemští prodejci v čele s Alzou zařadili HomePod mini po jeho představení do své nabídky a to za stále poměrně příznivou cenu, nejeden jablíčkář neskrýval nadšení. Kvůli celosvětovému nedostatku reproduktorů se však plánované spuštění prodejů přesunulo až do prosince. Pokud jste si však na reproduktor už neučinili předobjednávku a čekáte, až bude na Alze svítit “skladem”, zřejmě si počkáte mnohem déle. Podle zákaznické podpory prodejce je totiž zájem o HomePody mini ze strany zákazníků naprosto extrémní. Jako “skladovku” jej tedy bude logicky velmi těžké ukořistit.

Obřímu celosvětovému zájmu se v podstatě ani nelze příliš divit. Apple totiž nasadil u novinky velmi atraktivní cenovku v kombinaci s řadou zajímavých funkcí, které zkrátka stojí za vyzkoušení. Velmi dobře si navíc novinka vede i v prvních recenzích ze zahraničí, kde se k HomePodu již před časem dostali jak novináři a youtubeři, tak i běžní uživatelé. Bez jakékoliv nadsázky by se tak chtělo skoro až říci, že se HomePodu povedlo svět pobláznit tak, jak se Applu nepovedlo už dlouho.

