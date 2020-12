Přidejte si na Macu Instagram do horní lišty

Není to tak dávno, co jsme na našem magazínu publikovali článek, ve kterém jsme si ukázali několik skvělých aplikací do horní lišty vašeho Macu či MacBooku. Pravdou ale je, že skvělých aplikací do horní lišty vašeho Macu je k dispozici o mnoho více. Některé tyto aplikace dokáží určitým způsobem rychle měnit nastavení systému, jiné vám pak dokáží určitým způsobem zjednodušit každodenní život. V tomto článku se společně podíváme na takovou aplikaci, kterou ocení především uživatele sociální sítě Instagram – díky ní si budete schopni zobrazit váš instagramový profil přímo v horní liště vašeho Macu. Tato aplikace se jmenuje Instabar a v dalších řádcích tohoto článku se na ni podíváme.

Instagram jako takový se nejlépe „projíždí“ na iPhonu – ovládání je na něm o mnoho jednodušší. Tím nechci tvrdit, že by měl být Instagram na Macu nepoužitelný, každopádně rozhraní v iOS je prostě více přirozenější, a to možná i díky používání na výšku. Navíc k tomu, pokud jej chcete na Macu spustit, tak musíte přejít do Safari, a poté otevřít webové rozhraní. Pokud se však rozhodnete pro instalaci aplikace Instabar, tak se celý přístup ke zmíněné sociální aplikaci o mnoho zjednoduší. Vše, co musíte po instalaci k otevření Instagramu udělat, je klepnout na jeho ikonu v horní liště. Při prvním spuštění se samozřejmě musíte klasicky přihlásit, poté už ale můžete Instabar využívat naplno.

S největší pravděpodobností očekáváte, že Instabar slouží pouze pro jednoduché projíždění jednotlivých příspěvků, a že nic jiného neumí. Opak je ale v tomto případě pravdou, jelikož kromě projíždění příspěvků je můžete také lajkovat či komentovat. Tak stejně nechybí možnost pro zobrazení příběhů od lidí, anebo pro chatování v rámci Direct Messages. Dá se říct, že neexistuje prakticky asi nic, co by Instabar oproti klasickému Instagramu na Macu neuměl. Rozhodně ale berte v potaz fakt, že vás ikona a jednoduchý přístup k Instagramu bude rozptylovat, což může být při práci problém. Jestliže jste schopni i tuto daň přijmout, tak si Instabar můžete zakoupit za pouhé dva dolary, a to na stránkách vývojáře.

Instabar můžete za 1.99 dolarů zakoupit pomocí tohoto odkazu