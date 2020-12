Nestačí vám jedno auto? Chystaná hříčka na iOS vás nechá řídit celou flotilu

Vývojáři ze studia Popa Radu se zřejmě podívali na současnou nabídku závodních her a asi se podivili nad tím, proč se hry od jejich konkurentů nesmyslně drží zkrátka. Proč by se hráči měli spokojit s ovládáním jedné káry, když současné technologie jim můžou dovlit ovládat několik vozidel najednou? Ve hře Mad Cars vám tak umožní převzít kontrolu nad podstatně větším množstvím automobilů najednou. Nadcházející hra využívá jednoduchý hratelnsotní princip, kdy jedete autem po silnici a vyhýbáte se překážkám v cestě. Díky okořenění možností ovládat více vozidel najednou však hra dostává zcela nový rozměr.

Na různých místech na silnici totiž během jízdy potkáte další autíčka, které se automaticky přidají k vašemu konvoji. Neustále narůstající kovový blob se čím dál hůř ovládá. Jako manažer flotily vozidel se tak už nebudete rozhodovat, jak se nejlépe vyhnout překážkám, ale spíše do které z nich najet jako první, aby vám co nejméně ublížila. Střety budou totiž v pozdějších fázích hry nevyhnutelné a půjde hlavně o zapojení správné předvídavosti. Náraz do špatné překážky totiž může způsobit řetězovou reakci. Výbušný barel vás totiž připraví jen o jedno auto, to ale může narazit do ostatních a tak dále. Mad Cars ozvláštní hratelnost změnami prostředí a vzhledu automobilů. Na iOS by hra měla dorazit 4. ledna 2021.