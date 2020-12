Na Google a Facebook míří další antimonopolní žaloby, na mušce je také Apple

Společnosti Google a Facebook budou s velkou pravděpodobností ve Spojených státech v dohledné době čelit dalším protimonopolním žalobám. Proti oběma zmíněným gigantům jsou podle dostupných zpráv v současné době až čtyři nové žaloby, k jejich řešení u soudu by mohlo dojít buďto v následujících týdnech, nebo po svátcích. Hlavním tématem by podle deníku The Wall Street Journal měla být pozice Googlu mezi internetovými vyhledávači a přední postavení platformy Facebook na poli sociálních sítí.

Na Google se čím dál více snáší kritika, týkající se jeho dominantního postavení na internetu – firma totiž podle žalob podniká kroky k tomu, aby její služby uživatelé upřednostňovali před službami konkurence. Mezi tyto kroky patří například platba za přednostní umístění mezi prohlížeči na mobilních platformách. Koalice, sestavená ze státních zástupců, se údajně snaží na společnost Google podat žalobu kvůli jejímu podnikání v oblasti reklamy, v rámci žaloby by se mělo řešit také odkoupení DoubleClicku v roce 2008. Akvizice tohoto typu umožňují Googlu podle žalující strany zaujmout dominantní pozici na trhu s online reklamou, a ve velké míře znevýhodňují konkurenci. Federální obchodní komise zase usiluje o schválení pro podání antimonopolní žaloby na společnost Facebook. I v tomto případě budou jedním z témat akvizice – jmenovitě odkoupení Instagramu a WhatsAppu. Co se antimonopolních žalob týče, s největší pravděpodobností nezůstane zdaleka jenom u Facebooku a Googlu – v ohrožení jsou v tomto směru například také společnosti Amazon či Apple, které jsou také často obviňovány ze snahy o vytvoření monopolu. Bývalý předseda Federální obchodní komise William Kovacic v této souvislosti uvedl, že zvyšující se aktivita ohledně antimonopolních žalob v podstatě odráží obavy politiků z chování technologických gigantů – včetně společnosti Apple. Ministerstvo spravedlnosti i Federální obchodní komise tak sice podle Kovacice dostává politickou podporu, zároveň se ale obě instituce mohou v tomto směru ocitnout pod určitým tlakem.