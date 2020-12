Jaké jsou nejstahovanější aplikace pro iPhone roku 2020?

Kromě nejlepších her a aplikací z App Store pro letošní rok a nejstahovanějších her pro iPhone zveřejnil Apple dnes také dvacítku nejstahovanějších bezplatných a placených aplikací pro iOS. Pokud vás tedy zajímá, co letos nejvíce ve světě App Store ve světě frčelo, následující řádky vám v tom udělají jasno. U aplikací, které lze v našich luzích a hájích stáhnout, naleznete i proklik přímo do App Store, díky čemuž si je můžete v rychlosti vyzkoušet i vy sami – tedy samozřejmě v případě, že už je nevyužíváte.

Nejstahovanější bezplatné aplikace

Nejstahovanější placené aplikace