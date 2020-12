5 tipů v aplikaci Fotky pro iPhone, které by měl znát každý její uživatel

Apple každým rokem přichází s novými majoritními aktualizacemi všech svých operačních systémů. V rámci těchto aktualizací dochází k mnohým vylepšením. Některá z nich jsou viditelná na první pohled, jiná jsou však uživatelům skrytá a jen tak na ně nepřijdou. Několik těchto zajímavých triků najdete i v aplikaci Fotky pro iOS a iPadOS. Jestliže se chcete o této zmíněné aplikaci dozvědět něco více, tak pokračujte ve čtení. Ukážeme si totiž 5 zajímavých tipů v aplikaci Fotky, které by měl znát každý z vás.

Filtrování v albech

Pokud hledáte v rámci aplikace Fotky položku, kterou máte uloženou v oblíbených, anebo kterou jste upravili, popřípadě pokud si chcete nechat roztřídit fotky a videa zvlášť, tak můžete. V jednotlivých albech si totiž můžete aktivovat filtr, který vám jednotlivé položky dokáže zobrazit. Chcete-li filtr aktivovat, tak se přesuňte do nativní aplikace Fotky, a poté si rozklikněte konkrétní album. Poté v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Filtr. Zde už si jen stačí vybrat, zdali se mají zobrazit Oblíbené, Upravené, Fotky či Videa, samozřejmě můžete označit více položek najednou. Bohužel je ale filtr v rámci Fotek relativně slabý – chybí například možnost pro filtrování podle data či lokace. Tak snad se dočkáme v další aktualizaci.

Skrytí alba Skryto

Co si budeme nalhávat, asi každý z nás má v aplikaci Fotky uložené takové fotky či videa, která by neměl vidět nikdo jiný, než vy. V tomto případě můžete využít možnosti pro skrytí jednotlivých fotografií z knihovny. Tyto skryté položky se však tak jako tak zobrazí ve Fotkách v rámci alba Skryto, kde si je může kdokoliv bez problémů zobrazit. Stále bohužel neexistuje možnost pro zamknutí tohoto alba, a to například prostřednictvím Face ID či Touch ID, anebo klasickým kódovým zámkem. V iOS 14 však přibyla možnost, pomocí které si můžete album Skryto nechat z Fotek skrýt. Stačí přejí do Nastavení -> Fotky, kde deaktivujte možnost Album Skryté.

Zobrazení mapy s fotkami

V rámci jednotlivých alb, popřípadě přímo v celé knihovně fotografií, si můžete nechat zobrazit mapu světa, kde se fotografie a videa rozdělí do jednotlivých lokalit podle toho, kde byly pořízeny. To se hodí například tehdy, pokud máte vytvořené album s fotografiemi z dovolených a chcete si jednotlivé položky nechat pěkně roztřídit. Pokud chcete v aplikaci Fotky zobrazit mapu s fotkami, které pochází z určitého alba, tak se nejedná o nic složitého. Prvně samozřejmě Fotky otevřete, a poté se přesuňte do alba či knihovny fotografií. Pak už jen stačí, abyste vpravo nahoře klepnuli na ikonu tří teček, a poté na možnost Zobrazit mapu.

Nastavení zobrazování vzpomínek

Součástí aplikace Fotky je ve spodním menu také sekce Pro vás. Zde se nachází speciálně vytvořený výběr fotografií, videí a vzpomínek, díky kterým se můžete vrátit v čase na určité místo. Kromě vzpomínek zde najdete také doporučené fotografie, společně s návrhy efektů či záznamy poslední aktivity ve sdílených albech. Pokud na nějaké období vzpomínáte neradi a nechcete, aby vám jej Fotky připomínaly, tak můžete jednotlivé vzpomínky smazat, popřípadě můžete nastavit, aby se podobné vzpomínky zobrazovaly méně. V tomto případě stačí, abyste se na určitou vzpomínku přesunuli, a poté vpravo nahoře klepnuli na ikonu tří teček. Poté ze spodního menu podle vlastního uvážení zvolte buď Smazat vzpomínku, anebo Nabízet méně podobných vzpomínek.

Hledání lidí a míst

V momentě, kdy vytvoříte fotografii, tak se na pozadí děje nespočet dalších věcí. Pokud máte aktivní Live Photos, tak se na iPhonu do fotografie nahraje video, kromě toho se ale do fotografie ukládají také metadata. Jestliže nevíte, co to metadata jsou, tak se jedná o data o datech, tzn. v tomto případě data o fotografii. V těchto metadatech najdete například informace o čase, kdy byla fotka pořízena, dále o lokaci, kde byla fotka pořízena, anebo třeba o zařízení, které fotku pořídilo. Díky těchto metadat poté můžete fotografie velmi jednoduše filtrovat. Operační systém iOS dokáže pomocí umělé inteligence fotografie třídit také podle jednotlivých lidí. Chcete-li vyhledat fotografie s nějakými lidmi, anebo z určitého místa, tak přejděte do aplikace Fotky, kde vpravo dole rozklikněte Hledat. Pak už jen stačí do textového pole napsat, co hledáte, popřípadě stačí níže vybrat okamžiky, lidi, místa a další.