5 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (2. 12. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pracujete v ztmavené, či naopak v místnosti se spoustou místa a nejednou jste se setkali například s bolestí hlavy? S tímto problémem by vám mohla pomoci praktická aplikace Simple Screen Shade, která dokáže analyzovat okolní světlo a na základě těchto dat přizpůsobit jas.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže se považujete za fanouška takzvaných budovatelských her, ve kterých musíte stavit různé věci, tak by ve vaší sbírce rozhodně neměl chybět titul Bridge Constructor. V této hře totiž budete stavět nejrůznější mosty. Nebude to ale jednoduché. Most bude muset unést určitý počet aut (hmotnost) a zároveň budete mít pouze omezené zdroje.

Původní cena: 199 Kč (99 Kč)

Poměrně snadno se můžete ocitnout v situaci, kdy například zapomenete na nějakou platbu, čímž se můžete dostat do problémů. S tímto si naštěstí dokáže poradit aplikace Bill Boss, do které si zapíšete vaše jednotlivé platby a program vám je následně bude připomínat. Tímto způsobem si navíc můžete vést dokumentaci o tom, co jste již zaplatili a co ne.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Any Video Clipper – Trim & Cut vám dokáže pomoci při úpravě videa. Tento nástroj si konkrétně poradí s jeho zkrácením či vystřižením určité části. Program si navíc poradí s prakticky všemi dnes používanými formáty a pyšní se jednoduchým uživatelským prostředím.

Původní cena: 229 Kč (Zdarma)

Ve hře Truberbrook se vydáte do alternativního vesmíru, konkrétně tedy do období studené války. Zhostíte se přitom role amerického vědce jménem Hans Tannhauser, který se vydal na zaslouženou dovolenou do Evropy. Skončíte přitom v maličké vesničce jménem Truberbrook v Německu a následně zjistíte, že místo odpočinku budete muset zachraňovat celý svět. Zvládnete to?

Původní cena: 679 Kč (349 Kč)