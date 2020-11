Budoucnost přichází: Pokrytí 5G sítěmi se šíří po světě rychleji, než se zprvu očekávalo

Ač se může na první pohled zdát, že ve světě sítě páté generace budou zavedeny až kdoví kdy, dle švédského giganta Ericsson postupují práce rychleji, než se na první pohled předpokládalo. Do konce tohoto roku by 5G sítí měla být pokryta až miliarda lidí.

Fotogalerie iphone 12 telefon iphone 12 foto iphone 12 nahled iphone 12 tloustka +6 Fotek iphone 12 tlacitka iphone 12 verze iphone 12 velikost displeje iphone 12 velikost iphone 12 modely Vstoupit do galerie

„Tato superrychlá technologie letos oslovila více zákazníků, než jsme původně očekávali. Do koce roku 2026 bude pokryto 60 % světové populace. 5G se tak stane nejrychleji nasazenou sítí v historii. Pokud jde o současnost, do konce roku bude 5G používat přibližně 218 milionů uživatelů. V červnu bylo odhadováno „pouze“ 190 milionů. Práce na pokrytí je v dnešních dnech velmi intenzivní. Na konci tohoto roku bude 5G pokrytí mít miliarda lidí,“ uvedl Patrick Cerwall, jeden z vedoucích divize marketingu Ericssonu.

V rozhovoru byly také uveden tři důvody, proč má být úroveň pokrytí nad očekávání. Jedním z důvodů je fakt, že smartphony s 5G technologií jsou stále cenově dostupnější. Druhým důvodem je odhodlanost států budovat sítě nové generace, a třetím důvodem je dle Ericssonu konkurence mezi operátory. Ti chcou totiž co nejrychleji oznámit 5G, aby přilákali možné kupce nových zařízení. Ač tedy pousta lidí nadávalo, že Apple podporu 5G sítí nepřidal do svých iPhonů už loni, tak, jak se zdá, až nyní to skutečně dává smysl.